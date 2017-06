El PP traslada su apoyo a interinos de conservatorio en su "lucha contrarreloj" para aplazar las oposiciones

Etiquetas

El PP de Jaén ha trasladado su apoyo a los profesores interinos de conservatorio en su "lucha contrarreloj" para aplazar a 2018 las oposiciones de Música y Artes Escénicas previstas este fin de semana, al tiempo que ha exigido a la Junta que cumpla la proposición no de ley (PNL) aprobada en ese sentido la semana pasada en el Parlamento.

Así lo ha puesto de relieve el coordinador general del partido, Miguel Contreras, quien, junto a otros representantes 'populares' y docentes afectados, que llevan en huelga indefinida dos meses, ha registrado en la Delegación Territorial de Educación esa iniciativa parlamentaria y un escrito reclamando su cumplimiento.

Ha recordado que la PNL fue presentada por el grupo parlamentario del PP con el objetivo de que se aplazasen los exámenes y "fue aprobada por todos los grupos políticos a excepción del PSOE". "Es inaudito que tengamos que llegar a esta situación, llamando al sentido común del gobierno de Susana Díaz para el aplazamiento de los exámenes a falta de pocos días para su celebración y teniendo a todo el sector totalmente en contra", ha lamentado.

Según ha explicado Contreras, esta convocatoria de exámenes fue aprobada por Decreto el pasado 2016, "teniendo el gobierno de Susana Díaz hasta tres años para fecharlos". Sin embargo, a su juicio, "ha mirado más por sus intereses personales y políticos y, en un intento de usar esta convocatoria como trampolín en su carrera hacia Madrid, optó porque los exámenes se realizaran en 2017 en lugar del próximo año como en el resto de comunidades autónomas, a excepción de Baleares".

El parlamentario José Antonio Miranda, por su parte, ha añadido que ha provocado un "efecto llamada que deja a los interinos andaluces en una situación de desventaja", puesto que "vendrán interinos de otras comunidades autónomas a examinarse en Andalucía mientras que los andaluces, por la singularidad lingüística de otras comunidades, no podrán optar a una plaza en otros territorios".

Tanto ha sido el "efecto llamada" que hay registradas 2.200 solicitudes de examen para 200 plazas lo que ha provocado que "en lugar de tres tribunales, como suele ser lo habitual, haya nueve", según ha manifestado el portavoz del profesorado, José Rojo.

"La postura de la que hasta ahora era consejera de Educación ha sido la del no es no porque no, pero mantenemos la esperanza de que, de aquí al sábado 17 --día de la presentación-- Sonia Gaya aplace los exámenes hasta el 2018 y todos podamos concurrir en nuestras comunidades autónomas en igualdad de condiciones", ha señalado.

Contreras, por otro lado, ha afirmado que "hablar de música y de conservatorio en Jaén es hablar de deficiencias", punto en el que ha lamentado que se sigue esperando "un nuevo edificio para acoger el nuevo Conservatorio donde impartir clases de forma adecuada".

"Pero la Junta de Andalucía sigue dándole un lavado de cara al edificio de la calle Compañía, lo que hace pensar que el próximo curso los alumnos tendrán que seguir dando clases en el colegio Muñoz Garnica, una ubicación que según los socialistas iba a ser provisional", ha dicho no sin aludir al temor de que "algo que era momentáneo se va a convertir en la tónica durante muchos años".