PP dice que los sindicatos están "hartos" y pide a Page que contrate a los profesores que van a ser despedidos en verano

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y portavoz regional del partido, Lorenzo Robisco, ha señalado que los sindicatos en materia educativa están "hartos" tras el comunicado que han emitido este lunes de manera conjunta, al tiempo que ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que contrate a los docentes que van a ser despedidos en verano.

Así ha reaccionado Robisco en rueda de prensa, después de que los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación del personal funcionario docente no universitario de Castilla-La Mancha hayan reclamado al Gobierno regional que la no aprobación de los presupuestos "no puede ser excusa" para cesar a los profesores interinos el 30 de junio para no pagarles en verano, advirtiendo de "medidas urgentes" de presión para lograr esta reivindicación.

Robisco ha señalado que esta petición va en la línea de la propuesta de resolución que llevó el PP a las Cortes el pasado mes de marzo, donde reclamaba entre otras demandas, "recuperar la zona única de escolarización o recuperar la dignidad de los profesores interinos".

"Los sindicatos se hartan. García-Page ha tenido tiempo para contratar, por lo que ahora le pedimos que cumpla y contrate a los profesores que van a ser despedidos", ha aseverado Robisco, lamentando que las promesas del presidente regional en materia de interinos se ha traducido en "engaños y en compromisos incumplidos".

Además, ha hecho alusión a que García-Page que les "ha quitado la ilusión al 40% de los padres de llevar a sus hijos al colegio que ellos solicitan" por la falta de cumplimiento de la zona única de escolarización, por lo que Robisco le ha demandado un "reparto equilibrado de colegios".

PRESUPUESTOS

Preguntado por los contactos que podrían iniciarse esta semana después del ofrecimiento del presidente regional a los grupos parlamentarios para renegociar los presupuestos, Robisco ha indicado que no le consta ningún ofrecimiento por su parte.

"No sé si lo habrá, escuchamos todos los días anuncios, le damos el crédito que tiene, ninguno. Como anuncia algo todas las mañanas, seguimos esperando a que dé la cara, nos sabemos cómo ni de qué manera, salvo los pequeños anuncios que hace o las comparecencias, de ahí a que haya algo más, nada de nada", ha concluido el portavoz del PP.