El Parlamento pide que las oposiciones de conservatorios coincidan con el resto de ccaa, con el único rechazo del PSOE-A

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos de la oposición y el rechazo del PSOE-A, pedir al Consejo de Gobierno al aplazamiento de la convocatoria de las oposiciones para el cuerpo de profesorado de Música y Artes Escénicas para que coincida con el resto de comunidades autónomas, intentando el mayor consenso con los agentes sociales y representantes de los trabajadores.

Asimismo, en virtud de la proposición no de ley aprobada, defendida por el PP-A, la Cámara ha reclamado por unanimidad al Gobierno andaluz que apruebe un plan de estabilización de la plantilla docente de los conservatorios andaluces para evitar la alta tasa de interinidad de su profesorado, apostando así por esta enseñanza.

El debate de la iniciativa ha sido seguido por representantes de este colectivo desde la tribuna del salón de plenos, que tras la votación ha abandonado el mismo cantando 'Susana, escucha, seguimos en la lucha'.

Para defender la iniciativa, la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha advertido de que el colectivo de interinos y opositores andaluces han venido desarrollando distintas movilizaciones manifestando su rechazo a la convocatoria de oposiciones en 2017 por el efecto llamada "terrible" que podría causar, "ya que ninguna otra Comunidad tiene previsto convocarlas sin presupuestos aprobados y sin saber que harán el resto, evitando perjudicar a estos trabajadores".

Tras reclamar que se termine con esta "sinrazón" que se ha convertido en "una afrenta a los profesionales de los conservatorios", la popular ha señalado que incluso el Defensor del Pueblo andaluz se ha manifestado a favor de este colectivo, asumiendo sus demandas e iniciando una actuación de oficio ante la Consejería, "para evitar la masiva afluencia de opositores provenientes de otros territorios y la situación de desventaja que ello ocasionaría para los docentes y opositores andaluces".

Así, ha vinculado esta decisión del Gobierno de Susana Díaz a "la época electoral de la presidenta, cuando tenía enfrente las primarias del PSOE", y porque "quería sacar rédito político abriendo la mano para convocar todas las plazas posibles con la miopía política de no dialogar con el colectivo ni convocarlas cuando se beneficie a los opositores andaluces".

PSOE-A: ESTABILIZAR LAS PLANTILLAS

Para posicionar al PSOE-A, la parlamentaria Adela Segura, si bien ha defendido que el colectivo "tienen el derecho a expresar su opinión por un hecho que le afecta", ha asegurado que la decisión de fijar para el 2017 estas oposiciones contó con el respaldo mayoritario de la mesa sectorial, concretamente "un 82 por ciento de los representantes, menos CCOO, le dieron su visto bueno el 22 de marzo".

Así, ha garantizado que la convocatoria es una medida "de defensa de la estabilidad laboral del profesorado, una apuesta por el empleo estable y de calidad, que es una prioridad para el Gobierno andaluz", y también, ha agregado, "una forma digna de solventar la exigua tasa de reposición marcada por el Gobierno de Rajoy".

Segura ha señalado que la Junta quiere que estas oposiciones formen parte de un plan de choque para estabilizar las plantillas para que en el 2020 descienda el índice de interinidad que marca la UE como tope máximo, el 8 por ciento.

Podemos, a través de su parlamentario Alberto de Manuel Jerez, ha justificado su respaldo porque la convocatoria ha llegado "mal y tarde", y al respecto ha recordado los "50 días" que lleva en huelga el colectivo. "Sería absurdo pensar que el profesorado se pone en huelga porque no está de acuerdo con su propia estabilización", ha comentado el diputado, que ha indicado que "nadie esperaba que la convocatoria saliera este curso" porque "en Andalucía todo el mundo está acostumbrado a que entre que se anuncian las cosas y se hacen pase mucho más tiempo del que ha pasado otra vez".

Por parte de Cs, Marta Escrivá ha criticado que el Gobierno socialista "ha roto la unanimidad de forma innecesaria" al convocar antes de tiempo estas oposiciones, algo que "nadie entiende" porque esta oferta pública "siempre ha ido de la mano de Secundaria y de las comunidades que no tienen lengua cooficial". Tras señalar que los interesados no tienen tiempo de prepararse los exámenes, ha avisado de que "se ponen en juego 200 de 435 plazas" ocupadas por interinos por una decisión que la formación naranja no ve adecuada.

Finalmente, el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, también ha pedido que se aplacen las oposiciones a 2018, que es cuando "en todas las comunidades autónomas" han quedado en que se convoquen las oposiciones para Secundaria y el régimen especial, y en esa línea ha remarcado que la Consejería de Educación ha cometido "un desacierto" ya que "rompe" la "tradición" que se ha venido siguiendo desde principios de este siglo. Ha reprochado además a la Junta que haya sacado la convocatoria "sin dialogar" y con tan sólo "dos meses y medio" de antelación antes de las pruebas.