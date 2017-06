Podemos propone modificar plazos de la convocatoria de oposiciones de conservatorio ante el "autoritarismo" de la Junta

Etiquetas

Podemos Andalucía ha propuesto la modificación de los plazos de las oposiciones a Música y Artes Escénicas, tal y como reclaman los interinos de conservatorio andaluces, frente al hecho de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y su equipo "vuelvan a usar las oposiciones y al profesorado interino de manera partidista".

En un comunicado, Podemos señala que, tras siete años sin convocarlas, el Gobierno andaluz saca ahora 200 plazas "de manera unilateral, sin coordinación con las demás comunidades autónomas y sin consensuar el modelo de acceso con los demás agentes sociales, sindicales y de docentes interinos".

"Incluso el Defensor del Pueblo Andaluz anuncia que va a actuar de oficio para que la convocatoria sea en el ejercicio 2018, simultáneamente con el resto de comunidades autónomas y coincidiendo, como es habitual, con las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria", manifiesta la formación morada.

El portavoz del Área de Educación de Podemos Andalucía, Fernando Cobos, ha explicado que con esta convocatoria "el profesorado interino de nuestra comunidad no podrá acceder al plan de estabilidad del interino anunciado para el próximo curso. Tras años de recortes, se incumpliría el acuerdo de la Mesa General de la Administración Pública para consolidar el empleo público estableciendo un modelo transitorio de acceso a la función pública que valore la experiencia previa".

"Frente al autoritarismo de la Junta de Andalucía y el empeño de Susana Díaz de mantener unas oposiciones en contra de todos, el profesorado interino del Cuerpo de Música y Artes Escénicas, que supone el 70 por ciento de las plantillas, se encuentra en huelga indefinida desde hace un mes: estamos hablando de 900 docentes que llevan años de experiencia en los conservatorios andaluces, esperando por unas oposiciones que nunca llegan y que ahora se convocan sin consenso, a destiempo y sin garantías", según ha explicado Cobos.

Desde Podemos Andalucía se manifiesta por tanto el total apoyo a la educación pública y al profesorado interino de música y artes escénicas, así como a los docentes en huelga, y se hace un llamamiento a toda la comunidad educativa a apoyar sus concentraciones y movilizaciones.

Asimismo, la formación apuesta por la estabilidad de las plantillas y de los proyectos educativos de estas enseñanzas en pro de la calidad de la educación pública. "No entendemos las prisas por convocar unas oposiciones que se deberían haber convocado el curso pasado, para hacerlo este año tarde y mal; pudiendo beneficiar al colectivo actual de docentes, esta convocatoria lo que hace es poner en riesgo su trabajo", dice Cobos, añadiendo que, "tristemente, nos recuerda los mismos modos y formas que el curso pasado se emplearon con la mala implantación del segundo idioma en Primaria para realizar recortes encubiertos en plantillas".

"NO DESEAMOS ACTITUDES CACIQUILES"

Para Podemos, si la Junta quiere defender la escuela pública "ahora deberían centrarse en no cerrar centros ni unidades educativas en los centros de titularidad pública mientras se mantienen en los privados".

Agrega que "no deseamos ver a la administración pública mostrar actitudes caciquiles, amparando comportamientos que vulneran flagrantemente el derecho constitucional a la huelga. Algunos conservatorios están transmitiendo su inquietud sobre la evaluación del alumnado y situaciones de reorganización de horarios que se están produciendo para dejar sin efecto la huelga a modo de esquirolaje".

De esta forma, desde Podemos Andalucía se insta a la Junta a modificar los plazos de la convocatoria de las 200 plazas de oposiciones de Música y Artes Escénicas y que la convocatoria sea para 2018; convocar el próximo año el 60 por ciento de plazas de todas las especialidades del cuerpo y el 32 por ciento en 2020 hasta cubrir el mandato europeo que exige un porcentaje máximo del 8 por ciento de personal docente no fijo; buscar la coordinación con otras comunidades autónomas y con un modelo de acceso consensuado con los demás agentes sociales, sindicales y de interinos docentes; y establecer los servicios mínimos para no interferir en el libre ejercicio del derecho a huelga de los docentes y no perjudicar al alumnado que en estas fechas está de pruebas de acceso y de pruebas finales.