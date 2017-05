Profesores interinos de conservatorios de Málaga se encierran en el edificio de la Delegación de Educación

Etiquetas

Piden aplazar las oposiciones de profesores de Música y Artes Escénicas hasta 2018

Al menos 50 personas han iniciado un encierro en el edificio de la Delegación de Educación de la Junta para reivindicar el aplazamiento de las oposiciones de profesores de Música y Artes Escénicas en Andalucía hasta 2018, fecha en la que el resto de comunidades autónomas las convoquen, y tras una concentración de profesores interinos realizada en la mañana de este miércoles tras siete semanas de huelga.

Según ha argumentado el secretario general Enseñanza de CCOO de Málaga, Félix Martín, "no es comprensible la actitud de la Consejería de Educación respecto al profesorado interino andaluz por dejar de enquistar este conflicto sin negociar, y con el agravante de mostrar la más absoluta falta de sensibilidad hacia el propio profesorado, hacia el alumnado y con las direcciones de los Conservatorios".

Desde el comienzo de las movilizaciones, ha sostenido, la Consejería "ha estado mintiendo, primero sobre los datos de participación; más tarde, sobre la desconvocatoria de la huelga en Málaga y Sevilla y el no efecto llamada que se ha producido en las oposiciones; y por último, sustituyendo al profesorado en huelga en las pruebas de acceso, lo que supone una clara vulneración del derecho a la huelga".

Por ello, CCOO ha criticado que las direcciones de los conservatorios están sufriendo "presiones" para que se produzca 'esquirolaje' por parte del profesorado funcionario que no se encuentra en huelga. "Se quiere obligar a que el profesorado que no está en huelga realice las tareas de los docentes que hacen uso de este derecho", ha añadido.

"Si esto se produce, CCOO realizará cuantas acciones de responsabilidad civil, penal, patrimonial, administrativa y disciplinaria correspondan, y lo hará contra todas aquellas personas que hubieren participado en los hechos o los hubieren consentido, pues hay numerosas sentencias que nos dan la razón", ha asegurado Martín.

Por último, ha afirmado que a la Consejería "le trae al pairo" el conflicto, puesto que hasta la fecha "no ha existido el más mínimo intento de negociación y lo que es peor, le es indiferente lo que le sucede a miles de alumnos que no han recibido clases y que no podrán ser evaluados, y si lo son, sería mediante 'esquirolaje'".

Por todo ello, ha asegurado que la huelga y concentraciones van a continuar y además, tras la protesta de este miércoles, al menos unas 50 personas han decidido iniciar un encierro dentro de dicha Delegación "hasta que se alcancen las reivindicaciones de este colectivo".

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Por su parte, desde la Delegación de Educación se han remitido a las palabras de la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, en la sesión parlamentaria del pasado 17 de mayo, en la que afirmaba que el objetivo de esta convocatoria de oposiciones --que se celebrarán el próximo 17 y 18 de junio-- buscan "dotar de estabilidad la plantilla docente de los conservatorios andaluces".

Así, han explicado que la decisión de convocar 200 plazas de este cuerpo responde a un "análisis exhaustivo y profundo" del estado actual del sistema educativo y a las exigencias de la Unión Europea, que "obliga a reducir el índice de interinidades".

"No ha sido fruto de la improvisación, ni de la discrecionalidad, ni de un empecinamiento de la administración educativa", han subrayado, añadiendo que esta convocatoria "ha sido respaldada por el 82 por ciento de los representes sindicales que componen la mesa Sectorial de Educación a excepción de CCOO".

Sobre la posibilidad de aplazarlas hasta 2018, la consejera señaló que para solucionar "no serán suficientes las 200 plazas de este año", por tanto, el objetivo de la Consejería no solo es convocar oposiciones en 2017, "sino que se deberían de convocarse este año, el siguiente y el próximo".

Respecto al 'efecto llamada', De la Calle informó de que hasta el momento se han presentado 2.210 solicitudes para 200 plazas, es decir habrá una media de once opositores por plaza, "una proporción bastante razonable y estimulante para los aspirantes". Asimismo, solo 957 son aspirantes que no están en el sistema de bolsas de empleo, "pero eso no quiere decir que procedan obligatoriamente de otras comunidades".