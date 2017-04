ANPE RECURRE A 'CHANGE.ORG' PARA QUE LA ESO SE SUPERE CON TODAS LAS ASIGNATURAS APROBADAS

Etiquetas

El sindicato de docentes ANPE ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma 'Change.org' para que el Ministerio de Educación modifique el borrador de real decreto sobre las titulaciones de Secundaria, que en su redacción actual permite aprobar ESO con dos asignaturas suspensas (siempre que no se trate de dos troncales) y menos de un 5 de media en el conjunto de la etapa.En una carta dirigida al ministerio y a las consejerías de Educación, ANPE exige que la etapa de ESO se supere con todas las asignturas aprobadas y, por tanto, con una media de al menos cinco puntos.En su opinión, “esta devaluación del mérito no solo perjudica al sistema educativo en general, sino a la propia enseñanza pública, que es precisamente la más afectada por este modelo”.“El profesorado verá cuestionada su labor docente y se encontrará con alumnos que en su materia no quieran hacer nada, pues no necesitan aprobar todo para titular ni sacar un 5 de media”, advirtió.Además, "habrá alumnos que obtengan el mismo título de la ESO sin haber acreditado o haber superado los contenidos mínimos y, por tanto, con carencias importantes en algunas materias que no habrán cursado con aprovechamiento”, concluyó el sindicato.