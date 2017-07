STEPV exige a Bonig que "deje de amenazar al profesorado" y analiza con los servicios jurídicos sus declaraciones

Etiquetas

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament Valencià (STEPV) ha exigido a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que "deje de amenazar al profesorado valenciano" y ha asegurado que pondrá en manos de sus servicios jurídicos sus declaraciones por si fueran constitutivas de delito, al tiempo que facilitará la defensa jurídica del profesorado valenciano ante esas "presiones y amenazas".

En un comunicado, STEPV ha respondido así a las declaraciones de Bonig, que ha recomendado a los profesores y directores de centros educativos que pidan a la Conselleria de Educación instrucciones por escrito para evitar incurrir "en responsabilidad patrimonial y personal" en materia de plurilingüismo. Según ha dicho, si no se ejecuta la sentencia que paraliza cautelarmente del decreto "habrá responsabilidades y no solo contra Marzà, sino contra todos aquellos que no la acaten".

Para el sindicato, estas declaraciones "ponen en evidencia la indecencia política de la señora Bonig, que no sólo ha puesto en marcha toda maquinaria política, social, jurídica y mediática contra la enseñanza del valenciano, sino que amenaza al profesorado".

La sociedad debe saber, ha continuado, que está "intentando generar un clima de odio y crispación" sobre una cuestión que "no está sustentada en ningún argumento pedagógico ni educativo, sino político".

Por ello, el STEPV califica la actitud de Bonig como "impropia de una dirigente política" y considera que los recursos al decreto de plurilingüismo responden a una utilización "partidista y política de la lengua a la que la extrema derecha nos tiene acostumbrados desde hace más de 40 años".