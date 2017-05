Sindicatos y asociaciones gallegas llaman de nuevo al "boicot" de la 'reválida' de 3º de primaria

Etiquetas

Sindicatos de profesores, asociaciones de padres y otras entidades han llamado de nuevo a las familias a sumarse al 'boicot' contra las pruebas de diagnóstico, más conocidas como 'reválidas', que se desarrollarán en Galicia a partir de este martes, los días 30 y 31 de mayo.

En Santiago, la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público ha pedido en rueda de prensa que los padres no lleven a sus hijos a clase durante la celebración de estas pruebas, insistiendo en que la comunidad educativa "no está dispuesta a participar" en un modelo "sin función real" y que parece más "una concesión política" que una intención para mejorar la calidad del sistema educativo.

Anxo Louzao, secretario nacional de la CIG-Ensino, ha señalado al respecto que son "conscientes" del "perjuicio" que supone este tipo de protesta para las familias, dado que los pequeños "no pueden quedar solos" a esas edades, lo que también "denota el compromiso de los padres" en contra de esta medida.

El 80 por cientode los padres apoyó el 'boicot' contra la 'reválida' en pasadas convocatorias de forma similar a las de 6º y 4º de Eso, según datos de la plataforma, indicador que la Consellería rebajó hasta el 40 por ciento, defendiendo que la mayoría de alumnos acudió a las aulas con normalidad.

Louzao ha reprochado, en este sentido, la "actitud inaceptable" de la Xunta al cuestionar la realidad de los centros y el "escarnio" de impulsar estas pruebas con la premisa de analizar las necesidades del sistema, mientras los docentes, los alumnos y demás agentes de la comunidad educativa las trasladan día tras día.

Dotar de profesorado suficiente, atender a los alumnos con necesidades especiales, reducir el número de alumnos por aula, invertir el 7 por ciento del PIB en educación, son algunas de las mencionadas por Louzao.

Así, ha lamentado que "de desvalorice el trabajo" de los docentes, conocedores de las "carencias" y "refuerzos necesarios", mientras se traslada "una concepción neoliberal de la enseñanza" basada en la "competición" y el "individualismo", siguiendo el modelo PISA.

José Bustelo, de la Federación de Anpas da Costa da Morte, ha reclamado a la Xunta "que se tome las cosas en serio" advirtiendo de que las familias "no están dispuestas a participar" en una prueba "que parece más una concesión política" a otras instancias que una medida con "una función real".

ESTRÉS INNECESARIO

Además de la Plataforma Galega, la Confederación Galega de Anpas de Centros Públicos (Confapa-Galicia) ha animado también a la comunidad educativa a "oponerse activamente al desarrollo" de estas pruebas, exigiendo su "paralización y retirada" a la Consellería de Educación.

Para Confapa, el modelo "se tendrá en cuenta a la hora de repetir curso" y "clasifica al alumnado desde edades tempranas" mientras fomenta la competencia entre centros, a pesar de aportar un valor "insignificante" para los jóvenes y sus padres.

Otros sindicatos, como CC.OO. Ensino, también apoya el rechazo de las familias que decidan no llevar a sus hijos a clase, ante unas pruebas que "deslegitiman la función docente" y "carecen de rigor científico y técnico", al tiempo que someten a los alumnos a un "estrés innecesario".

TRANSPORTE

Por otro lado, la Plataforma Galega en Defensa do Ensino se ha referido al nuevo modelo de transporte escolar compartido que pretende impulsar la Xunta, en el que los autobuses de alumnos podrían llevar también viajeros, exigiendo más "transparencia" al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Al respecto, José Bustelo ha apostado por una "revisión de las rutas", mientras que Louzao ha lamentado que no se cuente "como mínimo con la comunidad escolar" a la hora de impulsar una modificación de este tipo, que "nunca debe ir en detrimento del servicio".