Sindicatos educativos "estudian medidas de presión" si la Junta no paga a los profesores interinos los meses de verano

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación del personal funcionario docente no universitario de Castilla-La Mancha, --ANPE, STE-CLM, CCOO, CSIF y FSP-UGT--, que han reclamado al Gobierno regional que la no aprobación de los presupuestos "no puede ser excusa" para cesar a los profesores interinos el 30 de junio para no pagarles en verano, han advertido de que si la Consejería de Educación, Cultura y de Deportes "no pone fin a esta discriminación" y articula "medidas urgentes" estudiarán medidas conjuntas de presión para lograr esta justa reivindicación.