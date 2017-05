Suatea y AMPE discrepan sobre el calendario escolar del próximo curso

Etiquetas

Los sindicatos docentes Suatea y AMPE mantienen posturas diferentes al respecto del calendario escolar del próximo curso 2017-2018. Mientras los primeros siguen considerando que se mantienen periodos muy largos que "machacan" a alumnos y profesores, los segundos consideran precisamente lo contrario: que los descansos están bien distribuidos para que los trimestres no sean tan prolongados.

La secretaria general de Suatea, Beatriz Quirós, considera que el nuevo calendario "no ha abordado una racionalización", como en su opinión se hizo en Cantabria, "con el acuerdo de las familias y el profesorado". En la comunidad vecina, ha explicado, se optó por el modelo francés "para no machacar al alumnado con periodos muy largos, sino que hubiera descansos intermedios".

Cree que la nueva distribución tiende más a aprovechar los puentes que a hacer vacaciones más largas pero entiende que no se solucionan los problemas señalados por su sindicato. "En Francia el calendario no lo marca la luna y aquí sí. Aquí las fases de la luna indican cuándo son las fiestas, y mientras atendamos a criterios esotéricos no podremos avanzar", ha comentado irónicamente en referencia a la organización de trimestres en función de las fechas de la Semana Santa.

El secretario general de AMPE, Gumersindo Rodríguez, ve el nuevo calendario en el sentido contrario. Pese a coincidir con Quirós en que la Consejería no ha contando con los sindicatos en la elaboración, considera que el próximo curso está más "equilibrado"

y "distribuye de una manera proporcional los días lectivos en los tres trimestres para que ningún trimestre pese más que otro". "Con los días de puente se rompen los trimestres y se ofrecen descansos en mitad de trimestres que son muy largos", ha añadido, señalando como ejemplo el descanso de noviembre: miércoles 1 (Día de Todos los Santos), jueves 2 y viernes 3 (Día del Profesor).

Ha planteado una queja al respecto del inicio del curso en Secundaria y Formación Profesional, donde las labores de organización de la temporada lectiva se solapan con los exámenes de septiembre. Se trata de un problema que, según Rodríguez, se agrava para los profesores interinos que cambian de centro y que deben ocuparse de organizar el curso en su nuevo destino y al mismo tiempo de los exámenes de septiembre en el anterior.

LOS MISMOS DESCANSOS DE SIEMPRE

En lo que sí han coincidido ambos líderes sindicales en criticar la impresión negativa que a su juicio se está trasladando del colectivo de profesores, al supuestamente beneficiarse, con el nuevo calendario, de los llamados macropuentes. Ambos recuerdan que se mantienen los mismos días de trabajo (177) y de descanso pero organizados de otra manera.

Rodríguez ha recordado que el festivo de todos los Santos lo hay todos los años y que "en este caso han añadido dos días que en todo caso irían en otro lugar del calendario".