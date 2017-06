El "despido" de los 5.000 interinos en verano "agota la paciencia" de los sindicatos, que se concentrarán el 21 de junio

Etiquetas

Los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de educación en Castilla-La Mancha tienen su "paciencia agotada" con el "despido" de los aproximadamente "5.000 docentes interinos" en verano en la región, pues afirman que se trata de una "discriminación que solo sufre el profesorado" de esta Comunidad Autónoma. Por ello, han convocado para el próximo 21 de junio, a las 19.00 horas, una concentración frente a la Consejería de Educación.

En una rueda de prensa conjunta de ANPE, STE, CCOO, CSIF y UGT, la cual se ha llevado a cabo en las todas las capitales de provincia de la región, el presidente de la Junta de Personal de la provincia de Toledo, José Manuel Oviedo, ha expuesto "la discriminación" que sufren estos profesionales a nivel económico, laboral y administrativo al no ser contratados para todo el curso escolar.

Además de dejar de cobrar los meses de verano, el profesorado interino de Castilla-La Mancha "pierde dos meses" a efectos administrativos para la puntuación que se tiene en cuenta en los concursos de oposición, así como también a efectos de antigüedad, ha subrayado Oviedo sobre los efectos que tiene para este colectivo ser despedido el 30 de junio.

"Seguimos exigiendo que se retome la situación anterior a 2012, cuando todo profesor interino que trabajaba al menos cinco meses y medio tenía reconocido el pago del verano y la antigüedad a efectos de puntuación", han exigido los sindicatos, que han recriminado "la dificultad" que tienen para acceder a los datos que solicitan a la Junta sobre el número de profesorado interino y contratado a tiempo parcial o completo.

Según sus cálculos, el profesorado interino en los centros educativos de Infantil y Primaria ronda "el 20 por ciento" del total de las plantillas docentes, quienes "según la Junta, por cuestiones presupuestarias" no pueden ser contratados durante todo el curso escolar, algo que sí realizan con el profesorado de Religión.

"La no aprobación de los presupuestos no puede ser excusa para no poner en marcha esta justa reivindicación. Exigimos el cese de esta clara vulneración de derechos y de este trato discriminatorio, puesto que a igual trabajo, iguales derechos laborales y económicos", han reclamado los sindicatos representantes en la Mesa Sectorial.

PETICIÓN A LOS PORTAVOCES

Oviedo ha señalado que la Junta de Personal Docente de Toledo ha aprobado remitir un escrito a los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el que solicitan que "se pongan de acuerdo para que todos los partidos exijan a la Consejería el pago y el reconocimiento de los servicios prestados para todos los interinos".

Aunque han admitido que el dinero que supondría realizar esta actuación es "difícil de cuantificar debido a que la Administración no da datos", STE sí apunto hace unos meses que la Junta podría que tener que desembolsar unos 21 millones de euros, una medida que tenía que podría tenerse que aplicar a tenor de "las sentencias favorables del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)" con la situación del profesorado interino.

También, los sindicatos han criticado "las contrataciones por horas, menos de media jornada" que está realizando la Junta y sobre las cuales "no dicen cuántos hay". No obstante, han puntualizado que "no se van a realizar este tipo de contrataciones" de cara al próximo curso escolar.