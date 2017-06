Las oposiciones a conservatorios se celebran este fin de semana mientras continúa la huelga indefinida entre interinos

Etiquetas

A partir de este viernes 16 de junio CCOO-A extiende la convocatoria de huelga al profesorado funcionario de estos centros

La convocatoria de oposiciones correspondiente al año 2017 del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas se celebran este sábado 17 y domingo 18 de junio, días de presentación y de examen respectivamente, mientras que continúa la huelga indefinida convocada por CCOO entre el profesorado interino de conservatorios cuyo objetivo es que esta convocatoria se posponga a 2018, de modo que estén coordinadas con el resto de las comunidades autónomas. Además, a partir de este viernes 16 de junio la huelga se extiende al profesorado funcionario de estos centros.

Según ha indicado a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego Molina, Educación "ha imposibilitado el acuerdo que hubiese permitido desconvocar la huelga indefinida en los conservatorios andaluces", ya que los profesores interinos "no han aceptado" la propuesta que, de forma verbal, fue planteada el pasado miércoles por la nueva consejera de Educación, Sonia Gaya, en una reunión con el sindicato, ya que "no van a firmar nada que no puedan estudiar por escrito".

Así, desde el sindicato se señala que la Consejería de Educación "se ha limitado" a ofrecer al colectivo empleo para el próximo año, un empleo con el que "ya cuenta este profesorado gracias al acuerdo de la Mesa General de la Función Pública andaluza, suscrito por CCOO para los todos los empleados públicos".

Para Molina, "el profesorado en huelga ha sido realmente generoso al ofrecer a la Consejería de Educación la posibilidad de acercar posturas y abrir espacios de negociación partiendo de unos mínimos que la Administración no ha querido o no ha sabido gestionar".

A este respecto, el secretario general señala que "la Junta de Andalucía se ha limitado a ofrecer una vacante para el próximo curso 2017/2018 al profesorado interino de conservatorios de las especialidades convocadas que se encuentra ocupando un puesto este año, vacantes que ya están prácticamente garantizadas por la reducción de las horas lectivas del profesorado para el próximo curso y el siguiente, y, aun así, ni siquiera se ha llegado a garantizar dos cursos de trabajo en la oferta verbal hecha por la Junta."

Por todo ello, añade que CCOO continúa con la convocatoria de huelga que, a partir de este viernes, afecta igualmente al personal funcionario de conservatorios, "centros en los que este sábado el profesorado opositor deberá realizar el acto de presentación de la oposiciones", aclara el sindicato.

De este modo, CCOO destaca que "continúa al lado del colectivo, que, además, ha demostrado tesón y entereza en su lucha, y pondrá todo su empeño en dificultar que los actos de presentación de las oposiciones puedan realizarse este sábado, porque el derecho de huelga y una demanda justa nos asiste", apostilla el dirigente sindical.

La convocatoria de oposiciones de este fin de semana asciende a un total de 200 plazas para sólo once de las 60 especialidades de este cuerpo, y una media de once opositores por plaza. Así, las plazas corresponden a las especialidades de Flauta Travesera (15), Guitarra (15), Guitarra Flamenca (20), Percusión (10), Piano (70), Saxofón (15), Trombón (5), Viola (15), Violín (15), Danza Contemporánea (5) y Lenguaje Musical (15). Actualmente, existen 435 efectivos interinos en puestos vacantes pertenecientes a este cuerpo y a estas especialidades, lo que supone una media de interinidad del 56,05 por ciento.