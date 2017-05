Un profesorado "harto de sensibilidades y promesas" exige "soluciones" a la Consejería para la Educación pública

Etiquetas

Un cuarto de millar de personas han exigido este jueves ante la Consejería de Educación la reversión de los recortes que afectan a las condiciones laborales del profesorado y a su jornada laboral. Convocados por la Junta de Personal Docente no universitario han reclamado al Consejero de Educación, Genaro Alonso, que abra una negociación para minimizar los efectos del Real Decreto 14/2012.

Las organizaciones sindicales que componen la Junta (Suatea,

FETE-UGT, ANPE, FE-CCOO, CSIF y CSI) han pedido la restitución de las 18 horas lectivas en Secundaria, las 23 en primaria y el cumplimiento del acuerdo de plantillas para las etapas de Primaria e Infantil.

El presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, ha manifestado que el profesorado está "harto de sensibilidades y promesas" y quiere "soluciones" a su situación. De esta manera ha respondido a las palabras de esta mañana de Genaro Alonso que ha asegurado que compartía y era "sensible" a la reivindicación horaria del profesorado de la pública, pero que mientras siguiera vigente el decreto de 2012 "legalmente" no puede retomar la jornada de 18 horas.

En ese sentido, Rodríguez ha animado a la Consejería a "cumplir su compromiso" ya que fue ella misma la que planteó como "un objetivo para esta legislatura" la recuperación de las 18 horas. "Y no lo está cumpliendo", ha añadido.

Maximina Fernández de FETE-UGT ha manifestado que tras diez años de crisis con "cada vez más recortes en la escuela pública asturiana" y los "gobernantes pretenden perpetuar la situación actual". "No estamos de acuerdo en ese sentido y nos tendrán que devolver todos los derechos que nos arrebataron en su momento", ha puntualizado.

Desde CCOO, Enrique Fernández ha reivindicado la "necesidad" de empezar a negociar con el Gobierno regional la "reversión de los recortes educativos". "Sólo pedimos sentarnos a negociar", ha manifestado. En esa línea, ha asegurado que en otras comunidades autónomas se están "llevando a cabo estas negociaciones".

"No entendemos por qué el consejero de Educación se niega a negociar con los sindicatos estas condiciones laborales que estamos convencido que van a repercutir en la mejora de la enseñanza en Asturias", ha concluido el representante de Comisiones Obreras.

Emma Rodríguez de Suatea, ha destacado el carácter "claramente unitario" de la convocatoria que debería suponer "un punto de inflexión" para que la Consejería se siente a negociar con los sindicatos. Rodríguez ha reiterado los argumentos de Fernández y ha subrayado que en Asturias también se "debería de poder" mejorar las condiciones del profesorado si en otras comunidades se ha podido hacer con "la misma normativa estatal".

Por último, Vicenta Acebal de la CSI ha declarado que para su sindicato las condiciones de trabajo en Primaria y Secundaria son "malas" y sobre todo más que un problema de condiciones laborales es un problema de que los profesores "no tienen tiempo para educar como se debe". "No podemos atender al alumnado y no podemos preparar las clases como sería conveniente", ha concluido refiriéndose a la actual carga horaria que soporta el profesorado.