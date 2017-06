IU DENUNCIA LA "IMPROVISACIÓN" Y LAS "CHAPUZAS" DE LA NUEVA EVALUACIÓN DE BACHILLERATO

Etiquetas

El coordinador federal de Educación de Izquierda Unida, Enrique Díez, criticó este jueves “la improvisación, la mala organización y la inutilidad” de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), que este curso sustituye a la Selectividad.Según Díez, “la improvisación, una constante en la manera de actuar del Ministerio de Educación, ha vuelto a demostrarse aquí en su máximo esplendor”.“Con el curso bien avanzado no se sabía con claridad ni qué contenidos iban a ser evaluados realmente, ni si el examen sería en un formato distinto al que se había marcado para la reválida”, indicó. “El profesorado se vio obligado a impartir el temario ‘a ciegas’, con la única guía de lo hecho en años anteriores”.Díez afirmó que en lugares como Castilla-La Mancha hubo exámenes que no seguían las instrucciones dadas al profesorado en las reuniones de coordinación y exámenes de Química con incongruencias y pruebas irresolubles, y que en Castilla y León se modificaron los contenidos acordados previamente sobre Geografía e Historia, etc. "Se han sucedido así las chapuzas, hasta llegar en ocasiones hasta un auténtico caos”, dijo.En su opinión, “es vergonzoso el desprecio demostrado hacia la labor docente y hacia la comunidad educativa en su conjunto.Por último, advirtió de que “el PP, la derecha y sus aliados no renuncian a mantener la EvAU en el futuro como un filtro selectivo y aún más aleatorio, dentro de su ideario de una educación segregadora y excluyente”.