Textos de Manuel Vicent y Virgilio Ortega y las Vanguardias, cuestiones del primer examen de Lengua la EvAU

Dos textos de Manuel Vicent y Virgilio Ortega, el Novecentismo y Vanguardia y la poesía de 1939 a finales del siglo XX han centrado las dos opciones del primer examen de Lengua y Literatura la Evaluación de Acceso a la Universidad que se celebra desde este martes en la Comunidad de Madrid.

La primera opción ha consistido en un artículo del escritor y periodista Manuel Vicent de 2016 titulado 'Comer, leer' en la que se solicitaba al alumno un comentario del tema abordado en el texto así como de sus principales características estilísticas.

Los futuros universitarios también han tenido que realizar un análisis sintáctico de una de las frases del texto: 'Existen lectores exquisitos que siempre encuentran el cofre del pirata'. Otra de las preguntas a la que se han enfrentado los alumnos es explicar el concepto de Antonimia y buscar un antónimo adecuado a 'superficial' en el contexto 'lectura superficial'.

Además, esta opción requería a los estudiantes que aportaran los autores, tendencias, obras principales y características literarias de la Poesía de 1939 a finales del siglo XX.

La opción B de esta prueba pivotaba sobre el texto 'Palabrología' de Virgilio Ortega con diversas cuestiones sobre el mismo. Así, se pedía a los estudiantes analizar desde el punto de vista sintáctico la siguiente frase: 'Los griegos jamás usaron ese palabro que hemos creado nosotros'. También se pedía detallar la estructura morfológica.

Además, los alumnos tenían que formular sus conocimientos sobre la temática del Novecentismo y las Vanguardias literarias.

Los primeros alumnos que han salido del examen se mostraban satisfechos por la prueba que han desarrollado y comentaban las respuestas dadas con sus compañeros, sobre todo lo relativo a la definición sobre qué tipo de texto se englobaban los fragmentos de los dos autores.

La mayoría de los alumnos consultados se han decantado por la opción B. "Me ha salido bien. Me sabía la mayoría de preguntas", exponía una alumna. Otro reconocía que tenía "nervios iniciales" pero que tras los primeros minutos "se ha soltado" y ha constatado que venía "preparado" al examen. "Me ha parecido fácil", sentenciaba otra bachiller.

No obstante, también había alumnos que se mostraban mas frustrados por el desarrollo del examen. En este punto, un par de alumnas comentaban que se han equivocado al poner un sinónimo en lugar de un antónimo.

La siguiente prueba es la de Historia, la más temida por los estudiantes porque es "mucho temario". "Son muchos nombres y muchas fechas", relataban al unísono un grupo de estudiantes, que además subrayaban que a ello se unía el desarrollar un tema específico.

Más confiados se muestran respecto al examen de lengua extranjera. "Estoy segura que el examen de inglés lo voy a aprobar", apuntaba una de las estudiantes.