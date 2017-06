La AMPA del Arias Montano instará un espacio de sombra en el patio "para demostrar que se puede" al Consistorio

Etiquetas

La comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Arias Montano, situado en la barriada hispalense de la Macarena, instalará este próximo martes un espacio de sombra "para demostrar que es posible dar una solución a la falta de sombra en el patio del centro", tras "dos años reclamando" al Ayuntamiento hispalense tal extremo.

Según informa la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Arias Montano, en 2016 ya se reclamó un patio con sombra desde "la dirección del centro, el Consejo Escolar, así como el propio AMPA". En este sentido, "se recogió más de 700 firmas y se desarrolló la llamada 'Operación Caloret', en la que la comunidad educativa se concentró en el patio sombrilla en mano", han indicado.

"Pese a las reiteradas peticiones, desde el Ayuntamiento informaron que no se podía abordar ese problema al no haber presupuesto y que se esperase al año 2017", han señalado desde el AMPA, que han lamentado que "ha llegado 2017 y pese a que se ha solicitado, por escrito y por registro, al director de Edificios Municipales, Manuel Reina, una reunión para poder analizar conjuntamente los plazos del proyecto que iban a realizar en el patio del Arias Montano, así como a la delegada del Distrito Macarena, Clara Macías, aún no ha habido respuesta alguna".

Por ello, "y viendo que otro verano más el patio del centro sigue siendo un solario", desde el AMPA han anunciado que este próximo martes a las 19,00 horas, en la puerta del centro, "en lugar de simplemente reclamar una solución, se va a demostrar que construir una sombra, no es tan difícil".

El AMPA del CEIP 'Arias Montano' pertenece a la plataforma 'Ampas Sevilla', que este pasado jueves realizó una protesta frente al Parlamento de Andalucía, en demanda de un plan que dote de equipamientos de climatización a los centros educativos, para hacer frente a las altas temperaturas.

La protesta, que coincidió con una sesión plenaria de la Cámara andaluza, se celebró pocos días después de que las AMPA protagonizasen ya concentraciones a las puertas de distintos centros educativos, donde padres, alumnos y personal docente se reunieron ataviados de ropa veraniega y sombrillas, en protesta por "el calor insostenible que existe en las aulas".