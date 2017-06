Las AMPA que reclaman climatización en las aulas protestan en el Parlamento con su lema "escuela de calor"

Etiquetas

La plataforma 'Ampas Sevilla', que reúne a más de 150 asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPA) de colegios e institutos públicos de Sevilla capital y su provincia, ha celebrado este jueves su anunciada protesta frente al Parlamento de Andalucía, en demanda de un plan que dote de equipamientos de climatización a los centros educativos, para hacer frente a las altas temperaturas.

La nueva protesta, que ha coincidido con una sesión plenaria de la Cámara andaluza, se ha celebrado después de que hace pocos días, las AMPA protagonizasen ya concentraciones a las puertas de distintos centros educativos, donde padres, alumnos y personal docente se reunieron ataviados de ropa veraniega y sombrillas, en protesta por "el calor insostenible que existe en las aulas".

Dentro de esta campaña de movilizaciones bautizada como "escuela de calor", en un claro guiño a la conocida canción de Radio Futura, esta acción protesta se ha celebrado precisamente en "un día caluroso y a una hora intempestiva", según ha narrado a Europa Press uno de los portavoces de la plataforma. Durante la protesta, que ha servido como "toque de atención" directa al Gobierno andaluz, ha sido leído el manifiesto respaldado por estas 150 AMPA, un documento entregado después en el propio Parlamento de Andalucía.

La protesta, marcada por la asistencia de "familias con los niños y el carácter alegre y colorido", ha servido según este portavoz para "sacar músculo" ante el Gobierno andaluz, toda vez que las AMPA prevén celebrar una nueva asamblea, para planificar sus nuevas acciones.

En respuesta a esta reivindicación, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, señalaba recientemente que el aire acondicionado "no es una solución" a las condiciones climáticas de las aulas, y que "no es aconsejable" que en espacios con niños "existan este tipo de instalaciones" que "evidentemente, no son obligatorias". El aire acondicionado, en este sentido, "beneficia pero perjudica" y las directrices europeas y andaluzas apuntan a que, "como medida de salud", no es aconsejable, según De la Calle.

Desde la plataforma, al respecto, han lamentado que la Junta se escude "en el esperado mantra de que el aire acondicionado es perjudicial en espacios con niños", y han urgido a la Consejería de Educación que haga pública la normativa europea en la que apoya su argumentación, que "contradice otras situaciones como que haya aire acondicionado en los hospitales materno infantiles".

"No se piden sistemas de aire acondicionado para que se use excesivamente y se ponga a veinte grados", han argumentado desde 'Ampas Sevilla', que han continuado señalando que "lo único que se pide a corto plazo es un sistema de climatización que con los avances en tema de ionización y humidificación garantizan un uso sostenible".