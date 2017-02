ANDALUCÍA. ILUNION REFUERZA SU ÁREA DE FACILITY SERVICES EN ANDALUCÍA ORIENTAL

Etiquetas

- Nombra a Ricardo Laza Díaz de Godoy gerente de la delegación de Andalucía Oriental. ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, ha reforzado su área de Facility Services en Andalucía Oriental y ha reestructurado sus líneas de negocio "a fin de ofrecer un mejor servicio a sus clientes en la región", según informó en una nota."En línea con su compromiso de prestar al cliente un servicio de calidad y aportar el plus social que caracteriza a este grupo de empresas", añade, ILUNION ha nombrado gerente de la delegación de Facility Services de Andalucía Oriental a Ricardo Laza Díaz de Godoy.Licenciado en Derecho, Ricardo Laza Díaz de Godoy lleva desde 2005 trabajando en distintas sociedades del grupo.ILUNION Facility Services cuenta con una experiencia de más de 30 años en la prestación de diversos servicios, bien bajo la fórmula de 'facility' bien en cada una de sus especialidades, como seguridad, limpieza, 'outsourcing', jardinería y paisajismo, etc. En Andalucía Oriental presta servicios a importantes instituciones como el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Jaén y el Metro de Málaga y a empresas como Atos Spain, el Centro Comercial Nevada Shopping de Granada y los centros de El Corte Inglés de Linares, Genil, Jaén, Marbella y Granada, entre otras.En esta región la compañía cuenta con una plantilla de 1.050 trabajadores, de los cuales el 25% son personas con discapacidad. Su cifra de negocio en 2016 superó los 17 millones y medio de euros.