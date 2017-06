Adelaida de la Calle señala que el aire acondicionado "no es una solución" a las condiciones climáticas de las aulas

Etiquetas

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha indicado este viernes que el aire acondicionado "no es una solución" a las condiciones climáticas de las aulas, y que "no es aconsejable" que en espacios con niños "existan este tipo de instalaciones" que "evidentemente, no son obligatorias".