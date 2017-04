Alumnos de C-LM se comprometen en las Cortes a ayudar a las víctimas que sufren acoso escolar y avisar a un adulto

Etiquetas

Un total de 62 alumnos de diversos centros de la región han acudido a las Cortes de Castilla-La Mancha para votar sus propuestas en contra del acoso escolar, saliendo ganadora con 14 votos a favor la iniciativa que pedía ante una situación de acoso, a comprometerse "a ayudar al acosado y avisar a un adulto, al maestro o a los padres".

El presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaqueros; y por la directora Territorial de Aldeas Infantiles SOS en Castilla-La Mancha, Teresa Molina Martínez, han presidido este pleno. Aldeas Infantiles ha sido la encargada de organizar este acto con el objetivo de "reflexionar sobre el respeto y la convivencia frente al acoso escolar y de fomentar el derecho de participación de los niños en la sociedad".

Esta actividad se enmarca en el programa de educación en valores 'Abraza tus valores' con el que trabajan en el presente curso escolar, 11.600 alumnos de infantil y Primaria de 116 colegios castellano-manchegos.

Tras las votación, los otros dos compromisos que han resultado ganadores con nueve votos a favor ha sido el compromiso número 6; 'Nos comprometemos a buscar más compañeros que estén dispuestos a ayudar a las víctimas' y el compromiso número 11 con seis votos a favor; 'Nos comprometemos a respetar la diversidad de los compañeros, tanto física, como cultural, ideológica o religiosa'.

Al comenzar el pleno, Vaquero ha manifestado que este miércoles los niños se iban a convertir en "diputados por un día para debatir sus propuestas y para edificar una sociedad mejor; más justa, más libre, más igualitaria, más tolerante y solidaria".

"DESTRUYE EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA"

Además, el presidente de las Cortes ha dicho que el acoso escolar es una forma de violencia que hay desterrar de los colegios e institutos porque "destruye el respeto y la convivencia para hacer una sociedad mejor".

"La escuela tiene que ser un espacio seguro de respeto y convivencia. Es donde empezamos a formarnos como personas, a tener los primeros amigos, a tener las primeros experiencias que nos marcarán toda la vida. A forjar los primeros recueros", ha añadido.

De otro lado, la directora Territorial de Aldeas Infantiles de Castilla-La Mancha ha explicado que el programa 'Abraza a tus valores' pretende trabajar en valores con los niños y así responder a la necesidad de acabar con la violencia en los colegios.

Según Teresa Molina, los valores son la base en la que se construyen las personas y para trabajar en ellos, lo primero que hay que hacer es quererse a uno mismo; lo segundo es practicar los valores con tus seres queridos; y lo tercero sería comprometerse con la sociedad y con aquellos niños más vulnerables.

Igualmente, ha dicho que los valores también se aprenden y se adquieren de las personas más cercanas a los niños y que "siempre hay que pensar cómo nos gustarían que nos tratasen, y a partir de ahí tratar a los demás", ha agregado.

PORTAVOCES DE LOS COLEGIOS

En representación de la provincia de Albacete, ha participado el colegio Miguel Hernández, de la Roda con Daniel Carrilero, que ha contado la historia de una niña llamada Sara que descubre la importancia de la palabra respeto y decide animar al resto de sus compañeros a tener una actitud respetuosa hacia los demás.

Los compromisos que han propuesto desde su colegio han sido "aconsejar a los compañeros que sean respetuosos, afrontar sus miedos y ser cariñosos con los demás".

Desde la provincia de Ciudad Real, ha acudido el colegio Sagrado Corazón, de La Solana y su portavoz, la alumna Irene Sevilla, ha explicado que en su colegio han intentado pensar qué es lo que siente el niño que sufre acoso escolar, y por ello una de sus propuestas ha sido comprometerse a ayudar a aquellas personas que sufren acoso escolar y avisar a un adulto.

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Valdemembra, de Quintanar del Rey, ha participado en representación de la provincia de Cuenca y Manuel Martínez ha ejercido de portavoz y ha manifestado que lo que proponen es ponerse en el lugar del otro, respetar a los demás con sus diferencias y "poner todos de nuestra parte; alumnos, profesores, padres, amigos y sociedad en general".

Carlota Cortés ha sido la portavoz del colegio José Inglés, de Chiloeches, en representación de la provincia de Guadalajara. En su discurso ha propuesto que desde el colegio y la familia se potencien valores como la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la fraternidad.

Por último, desde Toledo, Alba Gallego, en representación del colegio Fernando de Alarcón, de El Viso de San Juan, ha propuesto "no reír las gracias del compañero que le hace algo mal a otro, no insultar ni reírse de alguien por algún defecto psíquico o físico y avisar a profesores y padres para que no vuelva a suceder".