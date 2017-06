Andalucía aboga por el "consenso" para el reglamento del CISNS y no por "recomendaciones impuestas" a las CC.AA.

Etiquetas

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha dicho que el reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebra este miércoles en Madrid, necesita "consenso" y no "recomendaciones impuestas".

La consejera se ha pronunciado así después de que las comunidades autónomas hayan pospuesto la aprobación de un nuevo reglamento del CISNS y rechazado el que aparecía en el orden del día de la reunión. Sobre esto, Álvarez ha explicado que se incluye entre los que han solicitado la retirada del reglamento porque "se debe trabajar promoviendo el consenso y que los pactos a los que se lleguen en materia de Sanidad sean por consenso y no por imposición".

"Pensamos que el reglamento es importante porque va a definir y va a permitir que este consejo sirva para defender la cohesión del Sistema sanitario y permita un gran pacto por la Salud de las comunidades", ha dicho la consejera, al tiempo que ha insistido en que es necesario el "consenso".

Ante la disconformidad de varias comunidades sobre el reglamento, el Ministerio ha decidido no someter a votación su propuesta de reglamento y se ha comprometido a presentarles un nuevo texto en 15 días, que se analizará en el marco de la Comisión Técnica Delegada de dicho organismo. Sobre esto, la consejera ha asegurado que, a través de esta comisión, se podrá trabajar "de forma más exhaustiva" el tema.

Más consejeros, además de la andaluza, han defendido la aprobación de un nuevo reglamento del CISNS porque, según han advertido varios consejeros de regiones gobernadas por el PSOE, el Ministerio de Sanidad pretendía con su propuesta "invadir" y recentralizar competencias autonómicas.

"Cohesión no es recentralización", ha defendido el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, que ha acusado al Ministerio de querer contar con un "voto de calidad" en estas reuniones para que todos los acuerdos adoptados pudieran salir adelante aunque no hubiera acuerdo con los consejeros, lo que a su juicio implica "no respetar los estatutos de autonomía de las comunidades".

"El Consejo Interterritorial no es un decorado", ha añadido la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de Comunidad Valenciana, Carmen Montón, mientras que la titular de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real, y el de Aragón, Sebastián Celaya, han criticado que el Ministerio pretendía convertir estas reuniones "en una conferencia sectorial más" en la que "el Gobierno tiene toda la capacidad de decisión".

Por su parte, el consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha rechazado tales acusaciones al Ministerio y asegura que el objetivo de la titular del ramo, Dolors Montserrat, es conseguir que los acuerdos que se adoptan en estas reuniones son "vinculantes" para evitar diferencias entre unas comunidades y otras.

ORDEN DEL DÍA LARGO PERO FALTAN TEMAS

Por otro lado, los consejeros socialistas han criticado la "falta de preparación" y el orden del día tan extenso de la reunión, que incluye 31 puntos en su orden del día, que aun así deja temas "importantes" que habían pedido como la derogación de la reforma sanitaria o del copago de medicamentos."Faltan puntos de enorme calado, que tienen que ver con universalidad, financiación de la sanidad o acceso justo a medicamentos", ha explicado el consejero de Sanidad de Exrtremadura.

Por su parte, la consejera valenciana ha criticado que el orden del día muestra una "falta de respeto y preparación " ya que muestra un "alejamiento" de lo que a su juicio son las "verdaderas preocupaciones de los ciudadanos", según Montón.

OTROS PUNTOS

Por otro lado, la consejera andaluza ha desvelado que el resto de la reunión se dedicará a "puntos más fáciles" como la designación de algunos miembros de las comunidades para que participen el varias comisiones. Aquí, ha destacado que miembros de la comunidad andaluza formarán parte de algunas comisiones como la Comisión de Evaluación para la Acreditación de Institutos de Investigación Biomédica --de la que formará parte el doctor José López Barneo, director del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IbiS)-- y la Comisión para la Calidad de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.

Por último, ha adelantado que otro punto de los que se han tratado en la reunión ha sido el referido a la orientación de la preinscripción enfermera. Según ha dicho, el Ministerio ha aceptado que Andalucía participe en la comisión que se cree al respecto porque ha aportado "el reglamento que permite la preinscripción enfermera" que tiene la comunidad andaluza desde 2009 y a través del cual "los centros la están llevando a cabo de manera adecuada".