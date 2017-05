Armengol: "Los conciertos no son un derecho, el derecho es la escolarización"

Etiquetas

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha señalado que los conciertos en los centros educativos no son un derecho, sino que el derecho es la escolarización y ha remarcado que los concierto se dan bajo criterios técnicos.

Armengol ha respondido así a la portavoz parlamentaria del PP, Margalida Prohens, sobre si cree que los padres tienen que poder elegir la educación que quieren para sus hijos, en referencia a los colegios Aixa y Llaüt, situados en el Parc Bit, a los que el Govern ha denegado los conciertos hasta el 2023.

En este sentido, la presidenta ha matizado que no se les ha dado el concierto porque "no hay demanda suficiente" aunque ha reconocido que no le gusta la separación por sexos en los centros educativos. Igualmente, Armengol ha reprochado a Prohens que se preocupe solo "por aquellos ligados al Opus Dei y no por toda la educación en general".

"Es sorprendente que me lo pregunte el partido del TIL y de las imposiciones. Nosotros cumplimos estrictamente con todos los principios", ha añadido.

A ello, la portavoz del PP ha asegurado que "el Govern no cree en la escuela concertada" y ha lamentado que "solo defiende la libertad de vez en cuando, como cuando un condenado por enaltecimiento del terrorismo -en referencia a Valtonyc- da clases magistrales en un instituto".

Sobre las acciones que se han llevado a cabo desde el Ejecutivo balear en materia educativa, Armengol ha enumerado que se ha realizado mejoras laborales en concertadas, mejoras de infraestructuras que estaban en pésimas condiciones, se han aumentado las becas comedor y se ha establecido un fondo de emergencia social para los niños que quedaban excluidos de la educación.