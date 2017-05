El Ayuntamiento sube a 9.000 euros la renta per cápita para acceder a sus ayudas para libros

Etiquetas

El Ayuntamiento de Logroño, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado este miércoles las bases reguladoras de las ayudas económicas para libros y material didáctico a alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil y la convocatoria pública para el curso 2017-18, para lo que se autoriza un gasto de 70.000 euros, igual que el curso anterior.

Como ha resaltado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Mar San Martín, la cuantía de las ayudas asciende a 60 euros, "cifra que se ha aumentado progresivamente en los últimos años desde los 40 euros en 2011", mientras que "el umbral de renta para solicitar la ayuda aumenta hasta los 9.000 euros, cuando el curso pasado era de 8.000 euros y en 2011 de 5.000 euros".

Los requisitos de los solicitantes son que esté empadronada en Logroño toda la unidad familiar; estar escolarizado en la etapa de 2º ciclo de Educación Infantil en centros educativos de Logroño sostenidos con fondos públicos en el curso para el que se adjudican las ayudas; no gozar de ayudas similares de otras instituciones o entidades; no ser deudor de la hacienda municipal; que la renta per cápita de la unidad familiar no supere el umbral máximo de 9.000 euros en 2015.

Entre los criterios de adjudicación figuran la situación económica y la situación familiar (familia numerosa, monoparental o algún miembro con discapacidad). El año pasado, como novedad, se incluyó la consideración de los niños en acogida como un miembro más de la unidad familiar.

Las solicitudes se realizarán en el servicio 010 y el plazo de solicitud será de 15 días hábiles a partir de su publicación en el BOR. El abono de las ayudas se realizará mediante un vale canjeable en cualquier librería de la ciudad para adquirir libros y material didáctico.

En el curso 2016-2017, se destinaron 63.660 euros para 1.061 ayudas de 60 euros; en el curso 2015-2016, 49.150 euros para 983 ayudas, cada una de 50 euros, y en el curso 2014-2015, se dieron 858 ayudas y en el curso 2013-14 se concedieron 823.

MÁS ACUERDOS.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la ampliación de un aula de Iniciación Musical en la Escuela municipal de Música para el próximo curso. Esta aula dará formación a 25 niños nacidos en el año 2013 y la clase se impartirá los miércoles, de 16 a 17 horas.

También se ha acordado la modificación del horario del grupo 'Lenguaje musical de adultos' (nivel medio), que se impartirá los martes, de 19 a 20,30 horas. San Martín ha recordado que, hasta el 26 de mayo permanece abierto el periodo de inscripción en la Escuela, que mantendrá las tarifas del año pasado, con la subida del IPC.

La Escuela Municipal de Música funciona desde 2003 y da formación de práctica y cultura musical. Este centro cuenta con un equipo educativo de 16 profesores y 2 personas encargadas del trabajo administrativo y de servicios. El curso pasado estuvieron matriculados 751 alumnos.

Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado contratar el suministro de mobiliario para la primera planta de la biblioteca Rafael Azcona, en un espacio que estaba cedido a la Universidad de La Rioja y que ahora revierte al uso municipal.

La dotación de mobiliario, que tiene un presupuesto de 24.915,53 euros, consiste en el equipamiento de una sala de estudio, una sala para grupos de trabajo y una sala de reuniones.

Aunque los espacios a equipar son independientes al resto de la biblioteca, se les dotará de mobiliario homologado con características similares al existente. Se trata de un espacio de unos 400 metros cuadrados y el contrato establece que estará acondicionado en unos dos meses.

La portavoz municipal ha recordado que el pasado mes de abril la Junta de Gobierno aprobó un acuerdo para delimitar la zona cedida a la Universidad de La Rioja en la biblioteca Rafael Azcona, que se concretaba en un espacio de 348,44 metros cuadrados en el sótano, lo que liberaba este espacio de la primera planta que ahora se va a acondicionar.

Ese acuerdo se alcanzó después de las conversaciones mantenidas con el nuevo equipo rectoral de la UR "en atención a sus necesidades docentes y a los recursos económicos disponibles".

También la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación del servicio para la realización de visitas guiadas en la ciudad de Logroño a la empresa Azafatas Rioja para el período desde junio de 2017 hasta mayo de 2018.

El contrato contempla la realización de 185 visitas guiadas, que se concentran en las proximidades de los fines de semana y en los periodos festivos. Su objetivo es la promoción de la ciudad, mostrando el patimonio y sus atractivos turísticos, así como su oferta cultural, gastronómica y de ocio para todo tipo de colectivos.

Las visitas se realizarán como norma general a las 12 horas, ampliando un segundo turno a las 17,30 horas en determinadas fechas festivas, y su duración será entre una hora y media y dos horas. El número de participantes máximo es de 45 personas.

La visita se realiza en varios idiomas, con el fin de satisfacer las necesidades de los turistas que visitan la ciudad. Además de castellano, las explicaciones pueden realizarse en inglés, francés, alemán, italiano y chino.

La empresa adjudicataria dispone para este cometido de catorce guías, todas con la titulación de guía oficial de La Rioja. El lugar de salida de las visitas será la Oficina de Turismo (Escuelas Trevijano). Las entradas, al precio de 5 euros, pueden adquirirse on line, en la terminal que se instalará en la Oficina de Turismo, y fuera de Logroño en la Oficina de Turismo de Santo Domingo y en las agencias de Travel Rioja de Logroño, Calahorra y Arnedo.

Por último, se han aprobado las bases y la convocatoria del segundo sorteo en el marco del Proyecto Europeo Fiesta, en el que colabora el Ayuntamiento de Logroño para impulsar el ahorro y la eficiencia energética en el ámbito familiar.

Con el deseo de impulsar la participación en esta iniciativa, sobre todo a familias con hijos menores, se ha convocado un sorteo entre las personas que han intervenido en alguna de las acciones desarrolladas a las que se les han ido entregado diversos números.

Se han establecido dos premios principales (a elegir entre una bicicleta eléctrica y/o un electrodoméstico de clasificación energética A+++) valorado cada uno en un máximo de 1.234,56 euros; y 21 premios menores (un kit de ahorro energético en el hogar) valorados en un máximo de 26 euros cada uno.

La Junta de Gobierno ha aprobado la convocatoria de este sorteo y las bases del mismo, además del gasto por 3.015,12 euros. La fecha del mismo y de entrega de premios se hará pública a través de la página web municipal.