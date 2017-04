Ayuntamiento asumirá el coste de becas de comedor en las escuelas infantiles ante el "escollo insalvable" de Comunidad

Etiquetas

El Ayuntamiento de Madrid asumirá el coste de las becas de comedor en la escuelas infantiles municipales ante el "escollo insalvable" encontrado con la Comunidad en este terreno, ha informado este miércoles la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"No hemos conseguido que las abonen pero quiero tranquilizar a las familias porque el Ayuntamiento asumirá el coste de las becas de comedor", ha declarado, acompañada por la portavoz del Gobierno, Rita Maestre.

La delegada ha apuntado que los acuerdos de no disponibilidad de crédito para cumplir con las exigencias del Ministerio de Hacienda no afectarán a los proyectos del área y que la partida para las becas de comedor "está asegurada". Aún no pueden concretar de qué cantidad se trataría pero calcula que podrían ser unos 4 millones de euros si se fueran a atender a unos entre 1.300 menores (como ahora) y 1.500.

"Todas las familias que cumplan los requisitos tendrán su beca correspondiente", ha apuntado la titular de Equidad.