Borrell opina que el 'brexit' más que contagiar a los países será "una vacuna" y no cree que haya cola para salir de UE

El exministro socialista Josep Borrell ha opinado este viernes que no cree que el 'brexit', la salida de Reino Unido de la Unión Europea, "vaya a ser un contagio, no creo que otros países quieran hacer lo mismo", más bien, ha dicho, "será una vacuna". "Cuando la gente vea lo complicado que es eso de salirse, las dificultades que tiene... no creo que haya cola por salir", aunque "lo que quizá no haya todavía sea mucha voluntad para continuar".