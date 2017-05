CEU Andalucía acoge un debate entre expertos sobre retos y exigencias digitales en los centros educativos

Etiquetas

La sede de CEU Andalucía en Sevilla ha reunido a diversos expertos del ámbito educativo y las nuevas tecnologías en un nuevo 'Encuentro de Formación e Innovación EFI-CEU Andalucía', en el que han abordado el panorama educativo actual y cómo influyen las nuevas tecnologías en la educación, cómo interrelacionan los alumnos con las TIC y cómo se organizan los centros educativos ante los nuevos paradigmas digitales.

Los expertos han subrayado cuáles deben ser las líneas para trabajar en un futuro, despertando un coloquio al que se han unido los asistentes, representantes de diversas instituciones educativas de Sevilla, según destaca una nota de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.

En el encuentro intervinieron la directora del Colegio Alemán y miembro de la Junta Directiva de CECE Sevilla, Matilde Duque; el socio director de Gestionitas, José Antonio Caballero; el director de Aonia Nueva Educación, Jaime Gómez; el profesor de CEU Cardenal Spínola y coordinador de los cursos de Capacitación Digital Docente de CEU Andalucía, Francisco Pérez; y el director de Extensión Académica de CEU Andalucía, José María González-Alorda, .

El encuentro ha sido presentado y moderado por el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de CEU Andalucía, Enrique Belloso, quien ha apuntado "interesantes" datos que evidencian el peso que, actualmente, tienen las nuevas tecnologías en la vida de las personas, siendo los adolescentes quienes más horas pasan al día delante de los diferentes dispositivos y pantallas (móvil, ordenador, 'tablets') Además, ha destacado "la evidencia de una cada vez mayor adicción generada por un uso indebido de la tecnología", explica la fundación.

A lo largo del encuentro, los expertos han destacado la importancia de la nueva realidad digital y han planteado "interesantes" conclusiones acerca del presente y futuro de la educación en la denominada era de nativos digitales.

IMPORTANCIA DE LA "URBANIDAD" TECNOLÓGICA

La directora del Colegio Alemán, Matilde Duque, ha resaltado que "dejamos de ser sólo comunidades docentes para convertirnos en comunidades de aprendizaje, ahora no sólo formamos al alumno, hemos de guiarle en su futuro", mientras que Caballero ha apuntado que "la innovación no se puede reducir sólo al uso del 'ipad' y las pizarras digitales, debe liderar una estrategia de cambio", entendiendo la tecnología como "un medio para conseguir unos objetivos y no un fin en sí misma".

Por su parte, Gómez ha señalado la importancia de "generar equipos multidisciplinares, sumar para crecer". En su intervención ha planteado cuestiones de sumo interés, enfocadas en el pensamiento crítico, la conciencia global, la creatividad, la resistencia, el 'lifelonglearning' y el liderazgo. Así, Francisco Pérez ha matizado la importancia de "no caer en victimizar al adolescente" y "atender a nuestra responsabilidad ante las TIC", si bien ha señalado que "el contacto con la tecnología no implica que ese adolescente vaya a ser digitalmente competente, hay que formarlo".

En su intervención, José María González-Alorda ha destacado "la importancia de la urbanidad en el ámbito tecnológico", si bien ha apuntado la necesidad de una cada vez mayor capacitación digital en los docentes del siglo XXI.

La sesión se ha desarrollado bajo dos ejes principales. Por un lado, se ha realizado un análisis de cómo interrelacionan los alumnos actualmente con las nuevas tecnologías, pasado, presente y futuro, y por otro lado, cómo se están organizando los centros educativos antes los nuevos paradigmas digitales bajo el planteamiento de los expertos acerca de si 'terminarán las nuevas tecnologías por sustituir la figura del docente los nuevos medios de comunicación digital'.

Tras las intervenciones iniciales se ha mantenido un diálogo con los invitados a este 'Encuentro de Formación e Innovación EFI-CEU' sobre educación y nuevas tecnologías, entre otros, de CECE-Sevilla, el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU, Aonia Nueva Educación, Escuela Deporte, Gestionitas, de la Fundación de Diocesana de Enseñanza 'Victoria Diez' y el Colegio Alemán.