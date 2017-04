CIUDADANOS PIDE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EN LOS COLEGIOS LA SEGURIDAD Y LA HIGIENE

Etiquetas

Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama medidas legales que garanticen las debidas condiciones de seguridad e higiene en todos los centros educativos, tanto en horario lectivo como durante las actividades extraescolares o cualquier otro acto en el que participen los alumnos. En la exposición de motivos, la formación naranja subraya que los centros escolares "son el espacio donde nuestros hijos pasan una gran parte de su tiempo, aprendiendo y realizando actividades deportivas, culturales y lúdicas", por lo que deben ser "seguros y saludables" para los alumnos y para los trabajadores. Tal y como recoge la legislación, destaca el partido de Albert Rivera, los alumnos y profesores tienen derecho a que sus actividades se desarrollen "en las debidas condiciones de seguridad e higiene". Sin embargo, denuncia, diariamente en esos centros se producen accidentes de todo tipo "que podrían haberse evitado con una adecuada planificación e implementación de medidas preventivas". Entre los elementos que habitualmente son origen de accidentes en los centros educativos "se encuentran algunos tan habituales como barandillas de altura inferior a 1,10 metros, barrotes situados a una distancia superior a 10 centímetros, la ausencia de bandas antideslizantes en rampas y escaleras o de suelo antideslizante en las zonas en las que el alumnado realiza actividades de tipo lúdico, así como la falta de puertas y ventanas que cuenten con protecciones adecuadas para evitar atrapamientos yroturas". ACTIVIDADES "DE RIESGO"A modo de ejemplo, Ciudadanos recuerda que un alto porcentaje de los centros no realiza un mantenimiento adecuado de los elementos lúdicos y propios de las zonas de juego. Concretamente, las actividades en horario lectivo y extraescolar, como la práctica de la educación física o de deportes en general, "suponen en sí mismas una actividad potencialmente de riesgo, por los componentes que la determinan: manejo de objetos móviles, uso de equipamiento específico, delimitación de espacios, edad de los participantes, condiciones meteorológicas y, sobre todo, por la velocidad de ejecución como determinante más prioritario".Subraya, además, que el uso de las instalaciones y equipamiento deportivos "debe hacerse bajo estrictos principios de seguridad, teniendo en cuenta las características del pavimento, eliminando irregularidades o charcos del terreno de juego o de la pista ante la posibilidad de caídas y esguinces, retirando elementos que puedan ocasionar heridas incisivas, punzantes y por abrasión, valorando los desperfectos de postes, tableros y porterías y vigilando sus contrapesos para que no se desplomen ante un peso añadido". MANUALES EDITADOS HACE 15 AÑOSPara evitar ese tipo de situaciones, "se requiere aplicar concienzudamente la normativa de seguridad y vigilar permanentemente los entornos y actividades educativas. Es necesario desarrollar una política integral de protección de la comunidad escolar, mediante la prevención de los riesgos derivados del diseño de los edificios, de la labor docente, del equipamiento, de las instalaciones y de las emergencias que puedan producirse en los centros educativos". Ciudadanos reclama por ello un análisis de riesgos, considerando la geología o la sismología del entorno del centro, su situación y emplazamiento, sus accesos y características constructivas externas e internas y sus instalaciones, así como la implantación de las medidas de protección necesarias (con los adecuados medios de extinción de incendios, sistemas de aviso y alarma, de alumbrado de emergencias, equipos y material de primera intervención) y los correctos diseños de la evacuación en caso de que sea necesaria". Este partido subraya que la mayoría de centros utiliza manuales de seguridad editados hace quince años, y que los estudios más recientes sobre la materia se publicaron en 2012. Por todo ello, reclama desarrollar las evaluaciones necesarias para identificar los peligros presentes en los centros educativos, tanto en horario lectivo como en actividades extraescolares, con el fin de saber si las acciones preventivas que las administraciones públicas y la comunidad educativa aplican son suficientes y adecuadas.A partir de ahí, Ciudadanos pide medidas que garanticen que todas las actividades académicas, deportivas, culturales y lúdicas de todos los alumnos se desarrollan, efectivamente, en las debidas condiciones de seguridad e higiene. La iniciativa reclama al Gobierno un Proyecto de Ley de Prevención de Riesgos en los Centros Escolares, que garantice un marco jurídico estable que permita a todos los estudiantes desarrollar su actividad en esas condiciones.