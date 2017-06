LOS COLEGIOS MAYORES ASEGURAN QUE "LAS NOVATADAS VAN A MENOS" Y PIDEN CONFIANZA A LAS FAMILIAS

Etiquetas

El presidente del Consejo Nacional de Colegios Mayores de España, Nicanor Gómez, se ha mostrado “radicalmente en contra de cualquier abuso y humillación hacia los estudiantes, incluidas las temidas novatadas de principios de curso”, cuya erradicación aseguró persiguen los 126 centros públicos y privados de esta asociación.En declaraciones a Servimedia, Gómez quiso transmitir tranquilidad a aquellas familias que estén pensando en enviar a sus hijos a un colegio mayor, y aseguró que estas prácticas “cada vez son de menor intensidad, aunque la sociedad no lo perciba así”.Sí admitió que “ha habido abusos" y que "hay ciertos colegios que tienen un problema con las novatadas”, pero “esto no es algo ni mucho menos extendido”.Por ello, consideró “injusto lanzar un velo de sospecha sobre todos y pensar que los colegios mayores, de forma general, hacen la vista gorda, ya que no es cierto”.A su juicio, distintas campañas mediáticas “han generado mucha alarma social, y es bueno que así sea”, aunque lo cierto es que “la intensidad cada vez es menor”. Gómez pidió confianza a las familias y recordó que en los colegios mayores viven adultos responsables de estas instituciones, encargados de velar por la convivencia y de resolver los posibles casos de abuso.Con todo, reconoció que es preciso seguir trabajando en este terreno y abogó por una mayor implicación social para fomentar el valor del respeto entre los más jóvenes.Con 17.000 colegiales alojados, los colegios del Consejo están presentes en prácticamente todo el territorio nacional, adscritos a 26 universidades. Su tasa de ocupación es del 88%, lo que supone una recuperación tras la caída al 75% experimentada “en los peores años de la crisis”. Sin embargo, ”todavía estamos lejos del 100% de ocupación de 2006”, admitió Gómez.