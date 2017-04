MADRID. LA COMUNIDAD INTRODUCE EL TRATAMIENTO DEL ACOSO ESCOLAR EN LA SELECCIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS

Etiquetas

La Comunidad de Madrid va a valorar por primera vez el proyecto de convivencia escolar y las medidas para luchar contra el acoso escolar que tenga el candidato a ser director de colegio o instituto en la región, según informaron fuentes de la Consejería de Educación. De esta forma, los candidatos que se presenten a las 147 vacantes de dirección que se saquen a concurso público de méritos en las próximas semanas deberán incorporar en su proyecto de dirección la programación de convivencia que van a desarrollar en el centro así como las medidas concretas para luchar contra el 'bullying'. Así viene recogido en la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación por la que se convoca concurso de méritos para la selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Los candidatos seleccionados serán nombrados directores de los centros de que se trate para un período de cuatro años, a partir del 1 de julio de 2017. La citadas fuentes señalaron que esta medida se suma a otras muchas que está desarrollando el Gobierno regional para mejorar la convivencia en los centros escolares y para tratar de erradicar la lacra del acoso escolar. Recordaron que en enero de 2016, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, presentó un plan de choque contra el acoso escolar que recoge varias medidas que ya se han puesto en marcha como la creación de una unidad especializada contra el acoso escolar que atiende y asesora a los colegios e institutos ante casos de acoso o problemas de convivencia. Asimismo, añadieron, también se ha desarrollado un test 'online' para medir el clima de convivencia en las aulas que ya han hecho más de 100.000 alumnos madrileños, se ha incrementado la oferta de formación a profesores y se ha incorporado por primera vez a las familias en este tipo de cursos (más de 6.000 padres y madres participan actualmente en un curso 'online' de la Consejería de Educación sobre convivencia y 'bullying'). Además, este curso se ha desarrollado una campaña informativa de sensibilización y se han implementado talleres y programas para fomentar en los menores valores de respeto, compañerismo y tolerancia en los que están colaborando entidades deportivas o tecnológicas, entre otras.La resolución por la que se convoca el concurso para la selección de directores también incluye otras novedades, muchas de ellas producto de las recomendaciones trasladadas por el Consejo Escolar regional –órgano consultivo en el que está representada la comunidad educativa madrileña: profesores, padres, alumnos, sindicatos, municipios- a la Consejería de Educación y que ha sido fruto de jornadas de debate sobre el proceso de selección de directores. Destacaron que la Consejería de Educación ha incorporado el 86% de esas recomendaciones en la convocatoria que se va a publicar en los próximos días.NOVEDADES Entre dichas novedades destacan los cambios en la composición de la Comisión de Selección de los candidatos. De sus cinco componentes hay tres que deben ser funcionarios seleccionados por la Administración educativa, uno por el Consejo Escolar del centro y otro por el Claustro de profesores. Entre los funcionarios procedentes de la Administración se encuentra el presidente de la Comisión de Selección, que como hasta ahora será un inspector educativo. Por primera vez la convocatoria recoge que los otros dos deben ser directores de colegios o institutos públicos que desempeñen o hayan desempeñado el cargo de director en ese tipo de centros con acreditada experiencia, y hayan desarrollado un mandato completo como directores con evaluación positiva de la Inspección educativa. Hasta ahora entre esos dos miembros solía haber un director de centro educativo y un funcionario de la Consejería de Educación pero no estaba especificado en la convocatoria. Por tanto, indicaron, se va a dar más peso en la comisión de evaluación a la experiencia de docentes que ya han desempeñado o están en ese momento ejerciendo las responsabilidades de dirigir un colegio o instituto.En el caso del representante del claustro de profesores del centro, preferentemente con una antigüedad en el mismo de dos años (esto también se incorpora como novedad puesto que antes no se especificaba la antigüedad), y otro por el Consejo Escolar del centro de entre sus miembros, con la finalidad de garantizar la representación de todos los sectores de la comunidad educativa.Otra de las recomendaciones del Consejo Escolar que se han plasmado en la convocatoria es la eliminación de las puntuaciones extremas que emitan los miembros de la Comisión de Selección. Así lo refleja la convocatoria: “Las calificaciones se determinarán, previa justificación e intercambio de opiniones y valoraciones entre los integrantes de la comisión, hallando las notas medias de las calificaciones otorgadas por cada uno de sus miembros. Cuando entre las calificaciones exista una diferencia de 3 o más enteros, quedarán excluidas las notas más alta y la más baja. En el supuesto de existir calificaciones repetidas, solo se desechará una de ellas”.La convocatoria para 2017 también va a incrementar el peso de la baremación de méritos que se otorga a aquellos candidatos que hayan cursado formación sobre dirección de centros escolares.Asimismo, la convocatoria de selección desglosa de manera clara y detallada los indicadores objetivos de evaluación que se tendrán en cuenta a la hora de valorar el proyecto presentado por el candidato, y que era una de las recomendaciones recogidas por el Consejo Escolar.