De la Calle valora el nuevo proyecto de Real Decreto de la ESO que "imprime flexibilidad y oportunidades"

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha valorado este martes lo establecido en el nuevo proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de ESO y Bachillerato, que recoge que los alumnos obtendrán el título de la ESO sin aprobar con un cinco como mínimo la etapa y podrán pasar a 1º de Bachillerato con dos asignaturas suspensas.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir en Huelva a la entrega de los premios anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y Convivencia Escolar en Andalucía correspondientes al curso 2016-17, y preguntada por este asunto, la consejera ha remarcado que entiende que "no se puede hacer una evaluación en un momento determinado de la misma manera para todos", lo que imprime "flexibilidad al sistema y oportunidades para que todo el mundo pueda seguir sus estudios".

No obstante, ha dejado claro que "eso no quiere decir con que no estemos de acuerdo con que hay que esforzarse y mejorar y seguir trabajando en que les demos a todos las mismas oportunidades".

A su juicio, el objetivo "tiene que ser aumentar las posibilidades y oportunidades para que haya continuidad en los estudios y gente que, en un momento determinado había tenido dificultad, a través de esta maduración, consiga superarlos".

El texto, con fecha del 29 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, modifica otro anterior del 16 de marzo que señalaba que para la obtención del título era necesaria "una calificación final de la etapa igual o superior a cinco puntos y una evaluación, bien positiva en todas las materias, bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas".

Sin embargo, la última versión del proyecto normativo del pasado 29 de marzo, que el Ministerio de Educación ha colgado este lunes 17 de abril en su web para su participación pública no hace referencia a la nota media de la ESO y señala únicamente que "los alumnos que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, obtendrán el título de graduado en ESO".

Al respecto, la consejera considera que "a lo largo del sistema educativo hay un proceso de maduración, que no es idéntico en los momentos para todas las personas".

Por último, preguntada por la enseñanza concertada, la consejera ha incidido en que en Andalucía "la Junta mantiene una convivencia con el 81 por ciento del presupuesto para la escuela pública y el 19 para la concertada", lo que hace que "tengamos claro que son dos tipos de enseñanza que pueden coexistir en el tiempo pero nuestra apuesta va a ser siempre por la pública".

"Hemos sido muy respetuosos", ha manifestado la consejera, quien ha incidido en que en Andalucía "la enseñanza concertada no es muy numerosa pues solo cohabita con la pública en 124 municipios", indicando además que "el hecho de haber mantenido esta situación facilita la apuesta por la pública", ha insistido.