Cartagena impulsa un canal de YouTube en el que los jóvenes fomentarán la igualdad

El concejal delegado de Educación e Igualdad, David Martínez, y la coordinadora de la Concejalía de Igualdad, María José Mercader, han comparecido este miércoles para presentar el 'Programa para el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género en Secundaria' que impulsa el área que es de su competencia.

El edil ha explicado los pormenores de un programa que se aplicará en los centros educativos del municipio en los que se imparte la Educación Secundaria. Este proyecto consta de un paquete de actuaciones dividido en dos partes: una que se centra en el fomento de la igualdad y otra que se dedica a la prevención de la violencia de género.

Esta iniciativa forma parte de las acciones previstas en materia de igualdad de género que se han impulsado desde dicha Concejalía para formar a los jóvenes en esta materia, especialmente después de la presentación del reciente estudio 'Análisis sociológico sobre violencia de género: apreciaciones de los jóvenes adolescentes', en que la socióloga María Escudero ponía de manifiesto algunos datos alarmantes entre este sector de la población.

Los resultados de esta investigación, según destacan fuentes municipales, revelaban que cerca de una cuarta parte de los adolescentes mostraban una persistencia de actitudes y conductas que tendían a derivar en relaciones tóxicas o que pudieran resultar en maltrato, lo que dejaba patente que era necesaria una política que impulsara medidas de sensibilización dirigidas al fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género entre los jóvenes.

PROGRAMA MEJORADO

El programa recoge el testigo del que se puso en marcha en febrero del año pasado, que según ha señalado David Martínez tuvo una "gran acogida" y se tuvo que alargar, y por eso ha avanzado que en esta ocasión es "mucho más completo". El edil ha indicado que gracias a ello han corregido algunas cuestiones. "Nos permitió ver aquellas cosas en las que teníamos que incidir, que teníamos que cambiar y que faltaban", decía.

"La educación es el camino para alcanzar la igualdad", ha remarcado el concejal, que marcaba el reto de evitar "que se sigan reproduciendo estereotipos machistas" que no permiten que haya una igualdad real en la calle.

En lo que respecta al fomento de la igualdad, el programa incluye un abanico de charlas y talleres para la educación en valores, de las que se encargarán profesionales de la Concejalía de Cultura, con la Universidad Popular, y el Colectivo Galáctyco dirigidas a los alumnos de primer y segundo curso de ESO. Destacan la charla 'Jóvenes emocionalmente inteligentes', un taller de diversidad sexual y la que podría considerarse la estrella del proyecto: el programa 'Youtuber por la igualdad'.

'Youtuber por la igualdad' es un programa piloto que empieza este año y que funcionará de manera experimental en dos institutos del municipio: el IES Isaac Peral, donde participarán alumnos del Bachillerato de Arte y de cuarto de ESO, y el IES Mediterráneo, en el que tomará parte el alumnado de cuarto de ESO. Según ha explicado Cristina Martínez, la responsable de esta iniciativa, la respuesta entre los jóvenes ha sido "buenísima" de inicio y se pretende "crear una red intercentros" e "intenrtar conseguir la viralidad del primer vídeo".

La responsable de esta actividad ha avanzado que varios 'youtubers' e 'influencers' -muchos de ellos 'gamers'- que tienen entre 100.000 y 1.000.000 millón de seguidores, y que son famosos entre los jóvenes, ya han confirmado que van a apoyar este proyecto. "Cuando se me ofreció llevar este proyecto este proyecto, no me lo pensé dos veces porque realmente creo que es posible", relataba.

"Creo que se debe fomentar el pensamiento crítico porque hay manipulaciones de las que no eres consciente", ha añadido, y concluía que "Internet debe ser el medio, no el fin".

David Martínez comentaba que afronta el comienzo de esta iniciativa "con mucha ilusión", ya que considera que "es la mejor forma de llegar a los jóvenes" y formarles en materia de igualdad y contra la violencia de género. "Tenemos que hablarles en el canal que ellos manejan", puntualizaba.

El edil explicaba que la idea consiste en "crear un canal de 'YouTube' para que sean los mismos jóvenes quienes vendan ese mensaje de igualdad a través de los móviles y las redes sociales". Con esto lo que se pretende es "que haya jóvenes implicados que luchen por esa igualdad y que manden un mensaje de igualdad. Que los jóvenes tengan un pensamiento crítico y que sepan solidarizarse con estos temas", aseguraba en alusión al colectivo LGTB, la lucha contra el 'bullying', etc. Además ha desvelado que tendrá un eslogan en Esperanto que alude a esta cuestión.

"Sabemos que habitualmente llegan muchos mensajes que son totalmente contrarios a la igualdad, que son machistas. En las redes sociales e incluso en la música muchas veces, en las canciones, se mandan mensajes que los jóvenes reciben y que son totalmente contrarios a la igualdad", lamentaba el concejal, justificando así el motivo por el que nace este novedoso programa de 'youtubers'.

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otra parte, en lo relacionado con la prevención de la violencia de género entre las parejas adolescentes cabe resaltar el lema 'Si te sientes ahogada no es amor', que se lanza de manera estratégica aprovechando las fechas cercanas a la celebración del día de los enamorados.

Esta parte del programa incluye charlas y talleres sobre 'El hombre igualitario', 'Amores saludables', 'Los mitos sobre el amor romántico', 'Prevención de la violencia de género entre las parejas jóvenes' y la acción teatral mediante la que se representará la obra 'Ámame libre', que ya se realizó en noviembre con motivo del festival poético 'Deslinde', en los recreos de hasta 15 institutos del municipio.

La coordinadora de la Concejalía de Igualdad, María José Mercader, ha apuntado que desde su área se va a realizar en esta ocasión "un trabajo mucho más intenso" que el del año pasado y ha aplaudido la sensibilidad del área en este aspecto.

"Hay un compromiso muy claro con la igualdad de género por parte de nuestro concejal y así lo manifiesta a diario", subrayaba. Asimismo, ha ensalzado el esfuerzo que realizan las concejalías de Igualdad, Cultura con la Universidad Popular, Juventud, el Colectivo Galactyco "y la movilización y la colaboración de todos los centros educativos del municipio".

Mercader ha manifestado "la intención de sacar adelante el objetivo de avanzar en esta propuesta", que es "convertir a los jóvenes en agente activo y promotor del proceso del cambio social". La coordinadora de la Concejalía de Igualdad aseguraba que quiere "trabajar en valores" y "aumentar la sensibilización y el compromiso de todos los ciudadanos a través de sus jóvenes".

También pretende "rescatar la figura masculina que refuerce al adolescente", ya que en su opinión los chicos jóvenes se encuentran en la encrucijada de no saber muy bien "cómo seguir la línea de la igualdad" y "al mismo tiempo" verlo "como una amenaza". Pero "a la vez siente la necesidad de desconectar de todos los parámetros y actitudes que le están continuamente reforzando los anuncios televisivos y películas", completaba.

La coordinadora remataba remarcando que se trata de una "apuesta muy ambiciosa" y deseando que dé unos buenos resultados. "Todos estamos muy ilusionados con este programa y esperamos que tenga la respuesta que merece", concluyó.