Colegios concertados leerán el miércoles un manifiesto en defensa de esta enseñanza

Prevén también una concentración en la plaza de la Constitución de la capital el próximo 18 de febrero

Colegios concertados de Málaga leerán el próximo miércoles 8 de febrero un manifiesto en defensa de esta enseñanza ante el "temor por los planes de la Junta de Andalucía de no renovar conciertos a pesar de que estos centros educativos cuenten con una gran demanda".

Ese día, la comunidad educativa de estos centros saldrá a sus respectivos patios para leer un documento con 15 puntos en los que se defiende la enseñanza concertada, "que juega un papel importantísimo en la educación", según han indicado a Europa Press fuentes de diversos colegios que integran Escuelas Católicas de Andalucía (ECA).

Así, han recalcado que con este manifiesto quieren hacer hincapié en que hay puestos de trabajo que correrían riesgo en caso de no continuar los conciertos: "no vamos contra la pública, todo lo contrario", incidiendo en que la concertada "no es subsidiaria de la pública, sino complementaria".

En este sentido, han solicitado a toda la comunidad educativa que apoye la lectura de este manifiesto y también que acudan aquellos padres que puedan el miércoles a las 11.00 horas a cada uno de los centros concertados de Málaga. También se ha iniciado una recogida de firmas en los colegios. El objetivo es hacer ver al Gobierno andaluz que son enseñanzas que pueden convivir, rechazando también "tópicos que pretender dañar a la concertada".

Desde estos colegios concertados han defendido que se trata de una enseñanza "con un abanico de posibilidades muy interesante", siendo, además, "bastante más barata que la pública", con un coste de algo menos de 3.000 euros por alumnos frente a los casi 6.000 euros de la pública.

El pasado jueves la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, manifestó que no se suscribirían nuevos conciertos educativos, bajo la premisa de que la prioridad del Gobierno andaluz es "fortalecer y defender siempre la escuela pública", y que de los existentes sólo seguirán en la resolución de la convocatoria para su solicitud o renovación aquellos en los que las unidades sean "estrictamente necesarias" para asegurar la escolarización.

Estas declaraciones, unidas al temor ya existente, más aún después de conocer que la idea de la Junta es no renovar conciertos "a pesar de que haya demanda", ha propiciado la movilización de estas escuelas. Esta pasada semana se cerró el plazo para solicitar la renovación de los conciertos educativos.

"UNA GRAN LABOR SOCIAL"

El manifiesto elaborado por Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) recuerda que "nunca han buscado la confrontación sino el diálogo, la colaboración y la complementariedad" y que siempre han valorado la "gran labor" de los profesores de los colegios públicos "en ocasiones en situaciones sumamente difíciles", pero reclaman "las mismas condiciones para el profesorado de la concertada".

Igualmente hacen hincapié en que estos colegios no son "clasistas o elitistas", algo que "es un tópico de quienes de verdad no la conocen o pretenden dañarla". "ECA realiza una gran labor social y sigue siendo un pilar fundamental que garantiza la oferta educativa en todo el territorio andaluz. Más de la mitad de nuestros centros se ubican fuera de los grandes núcleos urbanos", indica el documento.

Además, "se enorgullece de apostar por una escuela inclusiva y se considera pionera en la atención a la diversidad". A juicio de estas escuelas, el equilibrio entre la educación pública y la concertada "es signo de libertad y madurez democrática a la que nadie debería temer".

Han desmentido también que la concertada haya crecido "a costa de la pública; al contrario, el porcentaje de un 80 por ciento para la pública y un 20 por ciento para la concertada en los últimos años ha pasado a un 81,5 y un 18,5 por ciento, respectivamente".

ECA ha solicitado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que la bajada de natalidad y la vuelta de inmigrantes a sus países de origen "no se conviertan en una excusa para que el Gobierno que preside cierre unidades, ni públicas ni concertadas, sino que debe ser una oportunidad para que se invierta más y mejor, con el único fin de que la educación andaluza ocupe el lugar que le corresponde".

Además, ha tendido la mano a la Consejería de Educación y a la comunidad educativa de ambas enseñanzas para buscar, de manera conjunta, "la mejor educación de los niños y jóvenes

andaluces, que son los que verdaderamente importan".