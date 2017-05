La Consejería de Educación, "dispuesta" a adelantar el inicio del curso si se contrasta con los centros que es posible

Etiquetas

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, el socialista Ramón Ruiz, ha asegurado que su departamento está "dispuesto" a adelantar el comienzo del curso escolar el próximo año, como ha demandado el Consejo Escolar en su informe sobre el calendario, si se "contrasta" con los centros educativos que esto es posible.

"Hay que contrastar las posibilidades con los que organizan los centros educativos, que son los directores y sus equipos", ha dicho este viernes el consejero al ser cuestionado en una rueda de prensa sobre otro asunto acerca del informe que ha elaborado el Consejo Escolar, y entregado a la Consejería, valorando el calendario escolar del curso 2016-2017, que divide el curso en cinco periodos bimensuales con sus correspondientes evaluaciones y periodos de descanso, y realizando propuestas para el siguiente.

En el informe, el Consejo Escolar de Cantabria recomienda, precisamente, iniciar el curso "lo más pronto" posible en septiembre, prolongarlo todo lo posible en junio, y que los exámenes extraordinarios se desarrollen antes de las vacaciones de verano, como ya se hizo en Cantabria entre 2005 y 2011.

Y es que entiende que esta fórmula de aprovechar en su totalidad junio y septiembre como periodo lectivo, permitiría "ajustar mejor" los periodos de descanso del nuevo calendario escolar, y hacer "más coherente" su aplicación con el sentido del nuevo modelo.

Además, las vacaciones estivales se ajustarían a julio y agosto, reduciendo así, a su juicio, los inconvenientes del llamado "largo verano", que "a quien más perjudica" es a las familias en desventaja socioeconómica y cultural.

Este informe ha sido elaborado por una comisión formada por representantes de la administración educativa, las federaciones de padres FAPA y CONCAPA, la patronal de la concertada Educación y Gestión, el sindicato de la concertada FSIE, FETE-UGT, CCOO, ANPE y STEC y ha sido entregado a la Consejería.

El consejero ha explicado que su departamento recibe "con atención" los informes del Consejo Escolar e "intenta" que "todo" lo que sea una "mejora" ponerlo en marcha, si bien ha apuntado que "en educación hay que conciliar posturas muy diferentes".

Ruiz ha asegurado que la Consejería está "dispuesta" a "todo lo que sea adelantar" el curso escolar, pero "sin estropear" el inicio y las tareas que los equipos directivos y docentes de los centros tienen que abordar antes de comenzar.

Así, ha recordado que, tras las vacaciones, los profesores tiene que realizar en septiembre, antes del inicio del curso, unas tareas de coordinación y programación, de distribución de los contenidos en periodos y de información a las familias y ello "requiere un tiempo".

Sin embargo, ha explicado que con el objetivo de que intentar adelantar el inicio del curso se ha decidido que no haya exámenes de septiembre en Educación Secundaria Obligatoria y se está trabajando con la Universidad de Cantabria en la posibilidad de que en Bachillerato tampoco los haya en septiembre, lo que permitiría dejar planificado todo el curso en julio y poder adelantar el comienzo de las clases algunas fechas.

El consejero ha explicado que en estos momentos su departamento trabaja en las instrucciones de final de curso y tiene "pendientes" algunas tareas de cara a la programación del próximo.

CONCILIACIÓN

También ha sido cuestionado acerca de algunos 'peros' que el informe del Consejo Escolar y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), que ha sido una de las organizaciones que han participado en la su elaboración, ponem al actual calendario en materia de conciliación.

En el documento, se señala entre las propuestas de mejora, el estudio destacaba la necesidad de "mejorar y hacer pública lo antes posible" la oferta de actividades para las familias en los periodos de descanso, así como de "incentivar y facilitar" la implicación de los ayuntamientos.

Al respecto, el consejero ha señalado que la conciliación no era un objetivo del calendario escolar, que lo que persigue es el "bienestar físico y emocional" del alumnado.

"Nadie suspende de aquello que no se examina. La conciliación no era un tema que fuera objeto del calendario escolar", ha dicho Ruiz, que el lunes, 15 de mayo, tiene previsto reunirse con FAPA, que cree que el informe del Consejo Escolar "evidencia" que las medidas de conciliación adoptadas para paliar los cambios en el calendario "no han sido suficientes", por lo que es necesario que las distintas administraciones se coordinen para que este problema desaparezca.

Respecto al número de evaluaciones, FAPA cree que puede generar desigualdades el hecho de que los centros educativos decidan el número de evaluaciones a realizar, como propuso el Consejo Escolar.

Ante la recomendación del informe del Consejo que plantea estudiar la posible independencia de los centros a la hora de decidir el número de evaluaciones que se realicen, FAPA, aún entendiendo que "se plantea como una forma de facilitar a los centros que pongan en marcha diferentes proyectos", cree que se trata de "un tema delicado que se debe de estudiar en profundidad".

Al respecto de este asunto, el consejero cree que hay que seguir reflexionando acerca de las evaluaciones.

Otra circunstancia que critica FAPA ha sido la "excesiva" carga de deberes en los periodos de vacaciones y de exámenes justo a la vuelta de las mismas.