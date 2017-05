Consell pide "tranquilidad" tras la suspensión del plurilingüismo: "Los procesos de admisión funcionan con normalidad"

Etiquetas

El PP reprocha a Puig: "Su problema es usted mismo, el sectarismo y radicalidad y que no ve la realidad"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este jueves "tranquilidad" a las familias, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de suspender cautelarmente el decreto de la Generalitat sobre plurilingüismo en la enseñanza no universitaria ya que ha asegurado que los procesos de admisión en los centros educativos "funcionan con normalidad". Además, ha defendido que el texto está avalado por la Abogacía de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el Ministerio de Educación.

Así lo ha indicado Puig en la sesión de control de este jueves en el pleno de las Corts, a una pregunta de la síndica del PPCV, Isabel Bonig, sobre cómo valora la gestión de los servicios públicos que presta la Generalitat Valenciana.

El jefe del Consell ha indicado que cuando llegaron al Consell se encontraron con una "situación de raquitización y recortes en los servicios públicos" junto a una "infrafinanciación y una deuda que dificultaba "reparar la vida d ellas personas". Sin embargo, ha remarcado que, según las encuestas publicadas en varios medios de comunicación, "la valoración que hacen los ciudadanos es positiva y aprueban nuestra gestión", ha enfatizado Puig, quien, no obstante, ha puntualizado: "Sin triunfalismos pero sabemos que vamos por el buen camino".

Por su parte, Bonig le ha afeado que "en pleno siglo XXI" miles de familias hayan tenido que salir a la calle para reclamar un derecho "tan básico como es la libertad" en la educación. "Marzà no destroces mi futuro, eso gritaban miles personas en València y Alicante", ha indicado la síndica del PP, para quien el binomio libertad y futuro se "esfuma" cuando "se quiebra la libertad ".

"SU PROBLEMA ES MONTEOLIVETE"

"Usted me dijo que cuando hablo de libertad hablo de privilegios. Usted sabrá cómo se relaciona con la oposición", le ha espetado Bonig, quien ha remarcado que no va a permitir que se diga que las miles de personas que salieron a la calle "quieren jugar a fantasmas partidistas". "Usted tiene muchos problemas que no son fantasmas partidistas de la gente que salió a reclamar libertad, su problema es usted mismo, el sectarismo y radicalidad y que no ve la realidad, la falta de gestión, su problema es Monteolivete", ha señalado en referencia al centro de menores cerrado en València.

Asismimo, le ha afeado que el Consell reclame más recursos porque "no tienen dinero para los Centros Especiales de Empleo ni para más colegios y apelan a la herencia recibida, pero sí tienen dinero para una nueva RTVV". "¿Sabe lo que son privilegios?, le ha preguntado Bonig, para indicar: "La alfombra roja en les Arts con Mónica Belluci y Valentino, los coches oficiales, la contratación del asesor número 12 para Oltra y sus vacaciones. Todo eso son privilegios que nos cuestan a los valencianos", ha subrayado.

Bonig ha relatado los casos de dos familias con recursos económicos limitados y con miembros en paro que llevan a sus hijos a la escuela concertada y le ha preguntado si podría mirarles a los ojos y decirles que "son privilegiados". Además ha recordado que el Ministerio ha dado dos días a la Generalitat para presentar alegaciones por los conciertos educativos, por lo que ha criticado a Puig por decir que el Ministerio de Educación ha aceptado el decreto. "Diga la verdad", le ha espetado Bonig.

Al respecto, Puig ha apuntado a Bonig que se ha situado como "la líder de la posterverdad" porque ha reprochado que "nunca ha dicho nada de que las personas que van a la concertada son privilegiados". "Nunca", ha subrayado Puig, quien ha defendido que con la modificación de Educación "en este momento lo que pasa es que quien dedide es la familia y no los colegios". "Esa es la cuestión y no hay libertad sin equidad e igualdad de oportunidades y eso busca este Consell", ha reiterado el presidente de la Generalitat.

Además, ha puesto en valor que el ejecutivo valenciano que preside ha conseguido en estos dos años de gestión que haya 443 unidades educativas más en los centros gestionados con fondos públicos, 3.000 profesores más, que se haya eliminado el copago, reducir las litas de espera a la dependencia en 14.000 personas o que más de 1,6 millones de valencianos tengan que pagar menos impuestos, entre otras cuestiones.

En el debate también ha intervenido la diputada del PP Beatriz Gascó quien ha señalado a Puig que vive "rodeado de mentiras" para justificar su política. "No se atrevan a poner en boca del Ministerio de Educación cosas que no le han dicho porque le dan requerimiento y no contestan a ese requerimiento. Ocultar la verdad es la forma más cobarde de mentir", ha puntualizado.

Por su parte, el conseller de Educación, Vicent Marzà, también ha querido transmitir "tranquilidad" a las familias porque ha insistido en que los procesos de admisión van a seguir "con normalidad". Ha reiterado que van a recurrir la suspensión cautelar del decreto de plurilingüísmo, al tiempo que ha defendido que en varias reuniones Educación le ha trasladado por cartas que "no hay dificultad jurídica como tampoco lo ha dicho el CJC , la Abogacía de la Generalitat ni la Universidad".

EL PP AUGURA UN "DESASTRE"

Sin embargo, para la diputada del PP, María José Català, el proceso de admisión va a ser "un desastre" y ha cuestionado a Puig sobre cuándo se va a quitar de encima el lastre de Compromís porque ha criticado que Oltra "esconde" los casos del centro de menores de Monteolivete, a lo que la vicepresidenta le ha recordado su intervención en el pleno de las Corts del miércoles.

En su intervención, Puig ha mostrado su "solidaridad" con las víctimas del "miserable" atentado de Manchester y del naufragio de personas en una patera en el Mediterráneo que "buscan desesperadamente una vida mejor". "No podemos continuar mirando impasibles hacia el Mediterráneo" porque es gente que "huye del terror", ha remarcado.