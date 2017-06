EDUCACIÓN. EXPERTOS PIDEN A LOS PARTIDOS "CÓDIGOS DE CONDUCTA EN LA DESIGNACIÓN DE ALTOS CARGOS"

Etiquetas

- Para que la política educativa la dirijan personas bien preparadas. Un informe sobre la gobernanza del sistema educativo español propone a los partidos políticos elaborar códigos de conducta “inviolables que establezcan con claridad qué requisitos en cuanto a experiencia, formación y otros méritos” deben reunir las personas designadas como altos cargos educativos.Esto sería "fundamental” para mejorar la gobernanza de un sistema que, según la misma investigación, “no llega al aprobado”. “Se queda en un 4,1 sobre 10”, declaró a Servimedia Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado y autor principal del trabajo, presentado este jueves en la inauguración de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela.López Rupérez también instó a Estado y autonomías a “recuperar la profesionalización de las administraciones educativas”, ya que, a su juicio, "la designación de cargos políticos llega a niveles inferiores de carácter evidentemente técnico”. “Esto es algo que sucede desde hace tiempo en España, sobre todo en las administraciones autonómicas, y que nos diferencia de los países de nuestro entorno, donde con el nuevo Gobierno cambian los ministros y poco más”, indicó.En su opinión, esta práctica provoca “una gran pérdida de tiempo y de efectividad entre legislaturas, pues personas sin ninguna experiencia y sin ninguna preparación en la materia llegan a puestos donde es necesario sabérselo todo de memoria. Mientras se ponen al día, pierden un tiempo muy valioso“.Elaborado junto a las catedráticas Isabel García García y Eva Expósito Casas, el informe también pide a los partidos promover la práctica de los 'gobiernos en la sombra' mientras estén en la oposición. De este modo, cuando lleguen al poder tendrán gente preparada con conocimiento del sector , contactos entre los principales actores e ideas claras al respecto.HAY QUE EVALUARLa investigación también propone formar a equipos directivos encargados de mejorar la gobernanza, reforzar la colaboración con las universidades y aprovechar la experiencia y el conocimiento de los organismos multilaterales.Para López Rupérez, "el principal problema de la gobernanza en España es que nadie se molesta en investigar”. “Nadie realiza un seguimiento de la ley o del programa en concreto que promovió para ver si ha sido efectivo o no, y ningún gobernante investiga lo hecho en otras regiones o países antes de ponerse a diseñar una nueva norma”, lamentó.De hecho, el trabajo revela “unos resultados mediocres para el conjunto de la gobernanza española, con una media de 4,1 sobre 10. Llama la atención que de las seis categorías estudiadas, donde peor puntuación obtenemos es en la gobernanza basada en la experiencia empírica, la investigación y el conocimiento”, declaró. A su juicio, esto significa “que no nos molestamos ni en evaluar ni en investigar”.La principal aportación de este primer estudio empírico sobre la calidad de la gobernanza de la educación es la creación de un cuestionario de 88 ítems para medir la calidad de la gobernanza (entendida esta como la implantación de políticas) en los sistemas educativos de países desarrollados.En esta primera edición española han participado 21 expertos (siete catedráticos de universidad, siete directores y exdirectores de instituto y siete exaltos cargos del ministerio y las autonomías).“Nuestra intención es repetir en años sucesivos con una muestra mayor y, por qué no, en otros países”, concluyó López Rupérez.