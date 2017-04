Empresas de formación critican que la Junta "no adjudica ocho millones en cursos de formación y hay empresas sin nada"

Etiquetas

La Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A) ha criticado que la Junta de Andalucía "ha tardado en resolver las convocatoria de cursos de formación" y lamenta que además "en dichas convocatorias hay ocho millones de euros en cursos que la Junta no ha adjudicado, por lo que muchas empresas se han quedado como suplentes al no serle adjudicado la impartición de ningún curso".

Fuentes de Cecap-A han criticado a Europa Press el "recorte" de políticas activas de empleo, y consideran que "es una vergüenza que Andalucía sea una comunidad donde se recortan las políticas activas de empleo, pese a que sea la que mas desempleadas tienen".

De esta forma, lamenta que "todas las comunidades, menos Andalucía, tienen más apoyo que el año pasado", aunque recuerda que esta situación es debida a que "la Junta no ha ejecutado muchas de esas políticas desde el año 2011".

"Hay 829 millones de euros que no ha gastado la Junta porque no ha querido, por lo que la situación es para que al Administración central lo recorte", asevera Cecap, que lamenta que el Gobierno central "le da el dinero a otras comunidades que sí cumplen objetivos cuantificables".

No obstante, ve "deseable" que la Administración central "se comprometa más con esta comunidad y fuera más sensible apoyando planes de empleo específicos".

Ha propuesto al Gobierno que "si no se fía de la Junta de Andalucía, el Gobierno pueda publicar convocatorias específicas que abarque a varias comunidades".

Cecap lamenta que el Gobierno andaluz "no ha sido capaz de resolver una convocatoria para cursos para 2016 en el plazo establecido y tiene que ampliarlos posteriormente el plazo, que también se agota sin resoluciones en la mayoría de provincias".

Asimismo, lamenta que "ha habido mas de ocho millones de euros que no se han adjudicado, pese a ser cientos los centros de formación que se han quedado como suplentes y ni impartirán ni un solo curso, cuando no deberían haber sobrado". En ese punto, precisa que en Sevilla "no han adjudicado más de cuatro millones de euros y sin embargo hay muchos suplentes que según la convocatoria deberían haber recibido esos remanentes".

También critican que la Junta de Andalucía "está incumpliendo el compromiso de pago a los tres meses de resolución del adelanto del 25 por ciento para las provincia de Jaén, Córdoba y Huelva, donde salieron los listados definitivos a mediados de enero de 2017".

Recuerda que "a todos estos se suman 70 millones de euros que nos adeudan de 2007 a 2011".

FALLO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO

Cecap precisa que ya han salido todos los listados definitivos de adjudicatarios para impartir cursos de formación, pero lamentan que "todavía no funciona el aplicativo informático para poner en marcha los cursos".

Precisa que "se estaba incrementando los plazos de pago en las provincias donde salieron, por lo que dudamos y no sabemos cuando podremos empezar".

Cecap afirma que se reúne con la Junta "todas las semanas", especialmente para que "publique la guía de justificación económica que no existe y para que "nos respondan por escrito a las dudas sobre justificación que hemos planteado; para evitar esta inseguridad jurídica".

También muestra su preocupación de que "la mitad de entidades que tienen formación aprobada no pueden cobrar porque la Junta de Andalucía no ha verificado sus justificaciones".