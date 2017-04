Entidades del sector prevén un impacto "suave" en las aulas de bachillerato y mantener FP con los nuevos conciertos

Etiquetas

La Conselleria de Educación tiene previsto comenzar a comunicar esta semana, previsiblemente desde este jueves, a los titulares de centros concertados de la Comunitat Valenciana si se renueva o no el concierto solicitado para aulas de educación secundaria no obligatoria. De acuerdo a las previsiones de portavoces de colectivos de enseñanza concertada, el impacto sobre el número de unidades de bachillerato será "suave" y el de la Formación Profesional (FP) quedará prácticamente como hasta ahora.

El Consell aprobó en enero el decreto por el que se establece la fórmula para solicitar, renovar o modificar conciertos educativos, y al mismo tiempo, desarrolla la ley estatal de conciertos en etapas no obligatorias, que no había tenido ninguna adecuación en el ámbito autonómico. En la práctica, esto supone que la renovación en las etapas no obligatorias no se realiza de manera automática, sino que, en el caso de que las solicitudes de conciertos singulares sea superior al número de plazas necesarias, se dará preferencia a los centros de acuerdo con unos criterios.

Entre otros, se prevé que tendrán prioridad las solicitudes por parte de las empresas que siempre han estado concertadas históricamente; se atenderá con preferencia a la población desfavorecida; se priorizarán a los centros con experiencias educativas innovadoras, aquellos que atiendan a la población en su área de escolarización y a los que hayan contratado a profesorado despedido de otros centros por la modificación o supresión del concierto de estos últimos; así como las cooperativas.

La Conselleria de Educación ha mantenido encuentros con entidades del sector de la enseñanza concertada en los que participaron el propio titular del departamento, Vicent Marzà, y el secretario autonómico, Miguel Soler.

Desde uno de estos colectivos, Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana, estiman que de sus 365 unidades quedarían en principio afectadas unas 23, aunque han recordado que, a partir de la recepción de la comunicación certificada, hay un plazo de alegaciones en el que intentarán recuperar algún aula, como ya sucedió con el arreglo escolar de este curso, ha explicado a Europa Press Vicenta Rodríguez.

Esta portavoz ha subrayado que la reunión con Conselleria "transcurrió en un ambiente muy positivo, de diálogo y encontramos tanto en el conseller como en el secretario autonómico un cambio hacia una actitud más receptiva".

De hecho, ha aseverado que en Formación Profesional, el mapa de unidades de Escuelas Católicas quedará "prácticamente" igual --a excepción de la supresión de una unidad que no tenía demanda-- e, incluso, se registrará un aumento de aulas de apoyo a la integración secundaria y de FP básica, lo que supone "una apuesta muy interesante por intentar combatir el fracaso escolar".

"NUEVO AMBIENTE" TRAS UN "AÑO DIFÍCIL"

Rodríguez ha confiado en que, después de "un año difícil" para la concertada, este "nuevo ambiente" permita que la Comunitat Valenciana dé "el aldabonazo de salida para un futuro pacto escolar, porque los grandes beneficiados serían los alumnos".

Por su parte, el presidente de la Federación de centros de enseñanza de Valencia (Feceval), José Manuel Boquet, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que la Conselleria de Educación "ha hecho un planteamiento muy serio para aplicar los criterios de su decreto y con suavidad, por lo que, desde ese punto de vista, no hay nada que objetar". No obstante, ha subrayado las discrepancias que mantiene esta entidad con el contenido de esa norma, como que no se tenga en cuenta la demanda social.

En el caso de Feceval, una primera estimación contempla que de 225 centros asociados resultarían afectados nueve donde se imparte bachillerato.

También se ha referido a este proceso el presidente de la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV), Luis Cervellera, que ha recordado que, aunque este tipo de centros tenga preferencia, las condiciones que deben de cumplir para renovar los conciertos son las mismas. Ha agregado que no disponen de "ninguna información específica ni previa" y ha apostillado que "las expectativas, en general, son buenas".