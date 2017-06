Escuelas infantiles inician acciones legales ante el incumplimiento de la libre elección de centro por parte de la Junta

Etiquetas

La Asociación de Escuelas Infantiles Unidas, que representa a centros del primer ciclo de esta etapa educativa (0-3 años), ha anunciado la interposición de acciones legales ante lo que consideran un "incumplimiento" por parte de la Junta de Andalucía, "que vuelve a fallarle a las familias", respecto a la "promesa" del derecho a la libre elección de centro.

Este argumento ha sido, según ha asegurado a Europa Press el presidente de Escuelas Infantiles Unidas, Gonzalo de Castro, el más utilizado por parte del equipo de la Consejería de Educación con los que han mantenido reuniones, siendo además "uno de los eslóganes utilizados por la ex consejera de Educación y por los actuales viceconsejera y director general de Planificación". "Ahora ha llegado el momento de que las familias ejerzan esa libre elección de centro y, una vez más, la afirmación de la Consejería que les prometía la libre elección no es real", ha dicho.

Por ello, Escuelas Infantiles Unidas ha iniciado acciones, debido al "nuevo fracaso para con las familias" del departamento que actualmente encabeza Sonia Gaya. Piden así a Educación que "cumpla con la promesa que se hizo con mucha entrega y compromiso a familias y centros de Educación Infantil privados que, por primera vez, podrían formar parte de la nueva fórmula de convenio".

Desde el colectivo, indica su presidente, se va a solicitar reunión con el nuevo equipo de la Consejería de Educación para avanzar sobre este derecho de los padres a solicitar centro y que se revisen las convocatorias extraordinarias que determina el decreto 1/2017 tanto para los niños no nacidos como para todos aquellos que no hayan podido solicitarlo en plazo.

"Nuestro objetivo es poder atener a las necesidades de las familias y cubrir las vacantes que garanticen la continuidad del empleo y de los centros educativos, y ahora además reivindicaremos el derecho de los padres a decidir en el centro donde quiere que estudien sus hijos", ha dicho De Castro.

Desde Escuelas Infantiles Unidas, asimismo, se manifiestan a la espera de que Ciudadanos y su líder en Andalucía, Juan Marín, "cumpla con el compromiso que nos ha realizado a la asociación y exija a la Consejería que ponga en marcha las convocatorias extraordinarias, así como que solicite el cambio de los tramos de bonificaciones a las familias para hacerlos más justos, tal y como se comprometió con los representantes de las patronales".

"Hay que recordar que fue por el voto de Ciudadanos por lo que este decreto que tanta controversia ha creado fue convalidado en el Parlamento, y Marín se comprometió a que no convalidaría el decreto si esos cambios no se hacían. Pues las familias andaluzas y los centros están esperando los cambios de forma efectiva, no sobre un texto escrito ni de palabra", puntualizan desde Escuelas Infantiles Unidas.

A partir del 22 de junio se cierra el plazo para la adjudicación de plazas en los centros "y muchos padres no van a poder elegir libremente el centro donde inscribir a sus hijos, además de desconocer la cuantía de las ayudas asignadas", finaliza.