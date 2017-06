FAPA dice que la solución a la ola de calor en los centros "no es cerrar las aulas y dejar a los alumnos en la calle"

Etiquetas

La FAPA Francisco Giner de los Ríos considera que la solución a las altas temperaturas en las aulas no puede consistir en cerrar los centros y que el alumnado esté en la calle o tenga que ir con sus familias a sus trabajos.

En un comunicado, la FAPA ha asegurado que han denunciando en reiteradas ocasiones la necesidad de acondicionar los espacios a las condiciones de temperatura, humedad relativa y calidad del aire necesarias para obtener un óptimo bienestar en los centros educativos y conseguir que los centros estén construidos y gestionados desde la eficiencia energética.

"En los diferentes documentos y reivindicaciones que se han realizado, la constante reivindicación de mejora de las instalaciones públicas siempre ha estado presente", ha apostillado la FAPA, al tiempo que ha recriminado que "la ausencia de respuesta de la Consejería de Educación también ha sido constante".

Para la FAPA, la solución pasa por invertir en mejorar las instalaciones de los centros educativos y por construirlos de forma adecuada cuando se hacen nuevos.

"Cuando las clases se suspenden y los centros se cierran, el alumnado queda en la calle o en sus casas, que en muchos casos estarán vacías, porque sus familias siguen trabajando", han criticado.

En este sentido, la FAPA ha abogado porque una de las medidas pase por eliminar actividades deportivas bajo el sol y en las horas de mayor intensidad.

No obstante, la FAPA ha reiterado que mientras que los centros no estén debidamente acondicionados "seguirán exigiendo que se invierta lo suficiente para que los centros educativos puedan cumplir su función de forma óptima ya haga frío, calor, llueva o nieve en el exterior" pero "no busquen excusas para quitar días al calendario escolar y eliminar horario lectivo".