Un sondeo de Fampa refleja la "urgente necesidad de ampliar" plazas en los comedores escolares

La Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (Fampa) ha elaborado un sondeo según el cual aunque las familias de los alumnos valoran muy positivamente los comedores escolares, queda de relieve la "urgente necesidad de ampliar el número de plazas disponibles al número de alumnos censados en cada centro".

En un comunicado, Fampa ha dado cuenta de una encuesta promovida por la organización para recabar información sobre los comedores escolares de la provincia, un sondeo según el cual el 99,3 por ciento de los centros escolares a los que pertenecen los encuestados "tienen comedor escolar" y las familias de los alumnos valoran "muy positivamente este servicio". No obstante, "un 84 por ciento de estos mismos encuestados comunican que no hay suficientes plazas para poder atender todas las demandas".

En paralelo, al 96,3 por ciento de los encuestados le constaba que el comedor estaba gestionado por una empresa de catering contratada por la Administración educativa, si bien las familias de los alumnos manifestarían en este sondeo que "no tienen información suficiente sobre las empresas y se enteran de los cambios una vez comenzado el curso escolar".

El 49,5 por ciento de las familias encuestadas por Fampa, además, habría manifestado que "no se recibe información de los menús" que comen los alumnos; el 73,8 por ciento afirma que "no tiene posibilidad de probar el menú de comedor" y un 7,3 por ciento de los padres encuestados indica que "el personal del comedor no es conocedor de las alergias o dietas específicas" de los alumnos.

Además, este estudio de Fampa reflejaría que "el 29,1 por ciento de los encuestados cree que la vigilancia por parte de los monitores no es la adecuada debido a que además de monitores deben hacer las veces de conserjes".

En cuanto a la respuesta de la Administración educativa cuando se produce una incidencia grave, el 68,2 por ciento de los encuestados "no está satisfecho con dicha respuesta, debido en gran medida a la burocracia que existe a la hora de tramitarlas o la poca información de cómo realizarlas".

En otro orden ajeno al porcentual, las familias encuestadas expresan según Fampa "su malestar en cuanto al mal servicio de las empresas de catering, falta de comida, raciones muy pequeñas, comida de poca calidad e insípida, poca ayuda por parte de la Administración a la hora de reclamar a los catering o poca conciliación familiar o laboral una vez comenzado el curso escolar para poder obtener una plaza de comedor".

Por eso, desde Fampa, aunque se sigue "agradeciendo a la Consejería de Educación su apuesta por la igualdad, inclusión y equidad de todo el alumnado ofreciendo este servicio de comedor escolar, así como el sistema de bonificaciones", se demanda "la urgente necesidad de ampliar el número de plazas disponibles en los comedores escolares al número de alumnos censados en cada centro". Igualmente, el colectivo pide "que se apueste por comedores con cocina propia para los nuevos comedores que se abran y que no se cierren los ya existentes".