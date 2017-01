Ferrer (AVL) cree que el uso del valenciano está estable y aboga por "convencer" y no "imponer"

Etiquetas

El presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, ha asegurado este martes respecto a la situación en que se encuentra el uso social del valenciano que "no hay un retroceso, sino estabilidad", y ha abogado por difundirlo desde un aspecto lúdico: "Imponer es malo, no se puede hacer, tiene que ser convencer. Eso hace que no suba tanto el porcentaje, pero quien entra ya no sale".