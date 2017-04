La Fundación Pere Tarrés becará este verano a 4.500 niños vulnerables, un 12% más

Etiquetas

Alertan de que la vulnerabilidad se hace "muy notoria" en verano, con falta de acceso al ocio

La Fundación Pere Tarrés prevé becar a 4.500 niños en situación de vulnerabilidad para que participen en casas de colonias y 'casals' este verano fruto de una inversión de 1,2 millones de euros, un 12% más que en 2016, en una apuesta por evitar la falta de acceso al ocio educativo: "Un factor de exclusión social".

Lo ha explicado en rueda de prensa este miércoles el director de la Red de centros socioeducativos de la fundación, Rafael Ruiz de Gauna, que ha añadido que a pesar de que ciertas cifras macroeconómicas indican que la crisis empieza a remitir, "la situación de vulnerabilidad continúa existiendo de forma muy notoria" y aún hay muchos niños que quedan excluidos de estas actividades, sobre todo en agosto.

El secretario general de la Red de centros, Albert Riu, ha destacado que este año se aumentarán los días de las colonias, pasando de cinco a siete, para lograr un impacto mayor, y ha añadido que entre los 4.500 niños becados, hay 3.000 que participan en actividades de esplai y centros socioeducativos, 250 lo hacen en actividades, colonias y 'casals' propios de la fundación y 1.250 lo harán en colonias y 'casals' específicos para niños en situación vulnerable.

Riu y Gauna han coincidido en que es mejor que estos niños participen en actividades mixtas, y no específicas, pero que se ven obligados a crearlas porque muchos de ellos no tienen actividades para hacer en su entorno familiar en agosto, un mes en el que el público general no suele apuntar a los niños en colonias.

La directora de las colonias sociales, Maria València, ha apuntado que el beneficio de asistir a estas colonias específicas acaba siendo mayor que no asistir a ninguna, y ha destacado que el ocio educativo proporciona a estos niños una oportunidad para romper sus roles habituales, así como unos referentes adultos desde la complicidad.

Ha relatado que hay casos de niños de ocho y nueve años que no habían ido nunca a la playa o a la montaña, y encuentran en las colonias y los 'casals' un espacio de libertad, juego y respeto hacia los demás, además de trabajar en la propia autonomía y crecimiento personas y emocional, ha añadido Riu.

La monitora voluntaria Badia Boukta, que fue una de las niñas becadas en las colonias sociales, ha relatado que su paso por estas actividades le permitió aprender a relacionarse con los demás y crecer, además de descubrirle su vocación de educadora y ha recordado la satisfacción que le supuso cuando en una excursión subieron al Taga.

26.500 USUARIOS

La Fundación Pere Tarrés llegó en 2016 a un total de 26.500 niños y jóvenes en actividades todo el año --en centros propios, en colaboración con otras entidades y en escuelas-- con 4.500 monitores voluntarios, según la memoria anual, ha apuntado Riu.

En los 1,2 millones que prevé recaudar este año, las ayudas de la administración supondrían un 49% --entre la Generalitat, las diputaciones de Barcelona y Tarragona, el Ayuntamiento de la capital catalana y las aportaciones del Estado con el IRPF--, mientras que el 43% prevén ingresarlo de convenios, acuerdos y entidades privadas, y el 8% restante de donaciones partiuclares, que han llamado a incrementar con la campaña 'Capgira el seu estiu'.

En la rueda de prensa de este miércoles, en el centro socioeducativo recientemente inaugurado en el Poble Sec de Barcelona, también ha presentado el 'Informe sobre la infancia vulnerable en Catalunya', sobre el que Gauna ha destacado que tres de cada diez niños estaba en 2015 en riesgo de pobreza, un 10% más que la media de la sociedad, en los que el abandono escolar llega al 36%.