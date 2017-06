Los alumnos de La Garena (Alcalá de Henares) tendrán una ruta escolar gratuita mientras esperan el nuevo IES

Etiquetas

Educación indica que la parcela propuesta para el IES no es adecuada y el Consistorio critica la postura del Gobierno regional

Los alumnos del barrio de La Garena, en Alcalá de Henares, contarán el curso que viene con una ruta escolar "totalmente gratuita" financiada por la Consejería de Educación mientras que se encuentra una "solución" para la construcción del nuevo instituto en la zona, puesto que la Comunidad entiende que los terrenos cedidos por el Ayuntamiento no son adecuados.

Fuentes de la Consejería de Educación han indicado a Europa Press que se ha optado por financiar esta ruta escolar para el curso que viene como medida transitoria a la construcción del nuevo centro y pese a que los estudiantes están escolarizados en el mismo municipio.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación para indicar que su intención es construir un nuevo instituto en La Garena pero que para ello requiere la cesión de una "parcela adecuada" por parte del Ayuntamiento.

"Mientras se encuentra una solución en este sentido que permita la construcción del IES, y de cara al próximo curso, la Consejería va a financiar una ruta escolar totalmente gratuita para los alumnos de Secundaria de esta zona de La Garena", recalcan las mismas fuentes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá ha criticado que la Consejería de Educación traslade que la parcela que se propuso por el Consistorio "no es idónea" cuando hace dos años, con el PP al frente del equipo de Gobierno municipal, se indicó que los terrenos eran válidos para acoger este nuevo equipamiento.

Ante esta situación, el Ayuntamiento exige a la Comunidad de Madrid "claridad" sobre si en el barrio de La Garena "habrá Educación Secundaria" antes del final de esta legislatura.

Al respecto, recuerda que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se comprometió a ello en una reunión que mantuvo con el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, hace meses.

No obstante, expone que en la reunión mantenida ayer con la Dirección Territorial de Área educativa de la zona se trasladó que los terrenos no eran adecuados. "La Comunidad de Madrid no puede dar marcha atrás en sus compromisos y hablar ahora del tamaño de la parcela: es un insulto a la inteligencia", critica Rodríguez.