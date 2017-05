Geriatros-SARquavitae pone en marcha en sus 154 centros el proyecto 'Un abuelo, un amigo'

Etiquetas

Geriatros-SARquavitae ha puesto en marcha en sus 154 centros el proyecto 'Un abuelo, un amigo', una iniciativa que conlleva una programación periódica de actividades y encuentros que potenciarán el desarrollo de un vínculo afectivo entre los abuelos y los niños.

Con ello, se logrará la consolidación de una amistad que perdure en el tiempo y que vaya más allá de una actividad de un día. De este modo, los mayores verán favorecida su autoestima porque se sienten útiles al compartir experiencias con los más pequeños, además de favorecerles la posibilidad de establecer contacto con personas ajenas al centro. Y los más jóvenes recibirán el enriquecedor caudal de conocimientos acumulado por las generaciones precedentes.

La amistad entre generaciones se construirá, poco a poco, a base de visitas, cartas manuscritas, conversaciones por 'Skype' cuando estén de vacaciones, emails redactados con ayuda del personal de los centros, talleres de lectura, talleres de nuevas tecnologías, juegos, meriendas o actividades. Igualmente, está previsto que se confeccionen e intercambien regalos en fechas señaladas como cumpleaños o navidades.

Paralelamente, Geriatros-SARquavitae va a poner en marcha una campaña en las redes sociales para que a través del hashtag '#1Abuelo1Amigo' residentes y niños puedan contar su experiencia y, de este modo, abrir la participación a toda la sociedad para que puedan también expresar sus emociones, sentimientos y experiencias surgidas de las relaciones intergeneracionales.

PROYECTOS YA INICIADOS

Residencias como Berra en el País Vasco e Inmaculada Concepción en Córdoba ya han sostenido varios encuentros. En el primer caso, los mayores tuvieron la oportunidad de visitar a los jóvenes de 3º de ESO de La Anunciata Ikastetxea en donde charlaron de diversos temas como la educación, contrastando las oportunidades de estudio que tuvieron los residentes y la oferta educativa a la que se puede acceder en la actualidad. Por su parte, los residentes de centro SARquavitae Inmaculada Concepción realizaron una recogida de dibujos por los diferentes colegios de la localidad cordobesa que, posteriormente, expusieron en el centro.

Otro grupo de mayores que ha participado en esta iniciativa son los residentes de Geriatros Cartagena, quienes recibieron en el centro a los niños del CEIP Atalaya para enseñarles a hacer ganchillo. Posteriormente, mantuvieron un segundo encuentro para "vestir" árboles y postes con las piezas elaboradas, siguiendo la tendencia urbana que se conoce como 'yarn bombing'.

De hecho, tanto Juana Ballester Martínez, de 75 años, como María Martínez López, de 79, ambas residentes del centro de Cartagena, han asegurado que el contacto con los niños resulta muy enriquecedor porque les transmiten alegría y vitalidad.

"Los niños siempre me han gustado y es maravilloso poder establecer contacto con ellos, estamos deseando volver a verlos", ha sostenido Juana, mientras que María ha comentado que es como visitar a mis bisnietos y me gusta mucho. "Yo les enseño lo que sé y ellos, me hacen recordar aquella época en la que yo fui a la escuela", ha zanjado.