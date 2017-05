Granadilla (Tenerife) acoge este fin de semana el 'Open Space Intercultural'

Etiquetas

El vicepresidente socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, informó este jueves de la celebración de la séptima edición del 'Open Space Intercultural', que tiene lugar este sábado, entre las 10.00 y las 18.00 horas, en la plaza de San Isidro, en Granadilla de Abona.

En este evento colabora la Universidad de La Laguna y se lleva a cabo desde la iniciativa 'Juntos en la misma dirección' y el Observatorio de la inmigración de Tenerife, Obiten.

Consiste en la disposición de un espacio abierto para la presentación de catorce ideas e iniciativas enfocadas al fomento de la interculturalidad con el objetivo de lograr apoyos para que se hagan realidad, y está previsto que asistan unas 250 personas de toda la isla.

El 'Open Space Intercultural', que en esta nueva edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, es un evento abierto y participativo destinado al impulso de iniciativas sociales que, año tras año, se consolida como plataforma para la promoción y el respaldo de ideas y proyectos, personales o colectivos, que están orientados a fomentar la convivencia en una sociedad cada vez más diversa e intercultural.

Así, se han presentado diferentes ideas sociales enfocadas a la convivencia en la diversidad y al fomento de la cohesión social.

Efraín Medina, quien estuvo acompañado por la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Eudita Mendoza, y el responsable del proyecto 'Juntos en la misma dirección', Vicente Zapata, manifestó en su intervención que "el Cabildo lleva ya muchos años haciendo un gran esfuerzo en apoyo a la tolerancia, pues la interculturalidad crea riqueza y desarrollo económico".

En este sentido, añadió que "una sociedad que no respeta y no es capaz de aprender de unos y de otros no es una sociedad sana".

El también consejero de Empleo, Comercio Industria y Desarrollo Socioeconómico señaló que "en el acto del sábado, que se celebra en Granadilla, estará presente el presidente del Cabildo, que desde el principio ha apostado por los proyectos que están enfocados a promover la multiculturalidad".

CATORCE INICIATIVAS

Por su parte, Eudita Mendoza indicó que "Granadilla apuesta por este evento, que se celebrará en un lugar en el que conviven muchas nacionalidades", y Vicente Zapata recordó que se trata de la séptima edición, que en años anteriores se ha celebrado en Fañabé, Los Cristianos, Puerto de la Cruz, La Laguna y Garachico.

"El Open Space es un espacio que nos estimula y que nos ayuda a reforzar nuestra estrategia de trabajo", comentó.

Las catorce iniciativas, presentadas por entidades diversas o por personas a título particular con el apoyo de algún colectivo, fueron seleccionadas atendiendo a los criterios que se establecen en las bases de esta actividad, en la que se buscan ideas enfocadas a materias como el diálogo intercultural, la convivencia en la diversidad o la cohesión social.

El objetivo es que las personas o entidades que promueven estas iniciativas encuentren en el 'Open Space Intercultural' colaboración de otras personas o colectivos, planteamientos que enriquezcan su idea, apoyo logístico, difusión o incluso financiación para hacer realidad su propuesta.

Las ideas que finalmente serán presentadas en el 'VII Open Space Intercultural' están enfocadas a diferentes ámbitos y con objetivos diversos.

En esta edición hay varias propuestas orientadas al arte y la cultura con una finalidad social.

Entre ellas, destaca 'Conect-ART', que busca vincular a entidades que emplean diferentes artes con enfoque comunitario; un banco de imágenes positivas e inclusivas; un teatro foro como herramienta social o 'Encontr-Arte', un encuentro para todos desde la expresión artística de la mujer.

Otras de las iniciativas seleccionadas se enmarcan en el ámbito educativo, como la propuesta de una biblioteca comunitaria en Taco (San Cristóbal de La Laguna); la realización de charlas educativas por la innovación y la diversidad; un proyecto socioeducativo para Guinea Ecuatorial; el conocimiento de otras culturas a través del aprendizaje del árabe o una Red de grupos de acción filosófica.

En materia de participación comunitaria, se han seleccionado ideas como la puesta en marcha de un espacio sociocultural autogestionado para la antigua estación de guaguas de San Cristóbal de La Laguna; la iniciativa Identidad y orgullo barrio El Carmen (Arafo), o la propuesta 'CallejeAndo al cole', para promover que los niños puedan ir caminando solos al colegio.

Asimismo, hay algunas ideas centradas en cuestiones como la salud o la actividad física, como el fomento de terapias alternativas, deporte y dieta sana para mejorar la salud mental; el Proyecto Juan 2017, una unidad de memoria y estimulación cognitiva innovadora, o la iniciativa 'Del mar a la montaña, un camino por recorrer'.

La dinámica de trabajo que se utiliza en este evento permite compartir las ideas y crear vínculos entre las personas participantes para iniciar un proceso participativo que desemboque en la realización de la iniciativa, y las propuestas presentadas al 'Open Space Intercultural' son expuestas ante el conjunto de personas que asisten a este evento.

RESULTADOS MUY POSITIVOS

Una vez finalizada la ronda de presentaciones, se inicia una segunda etapa del evento en la que, en tres turnos diferentes, se disponen catorce espacios de encuentro para que las personas y entidades promotoras de cada iniciativa puedan informar con mayor detalle sobre las mismas, dialogar y comentar la idea para lograr complementarla, mejorarla y enriquecerla, consiguiendo, además, que otras entidades se sumen para darle un impulso compartido.

De las seis ediciones del 'Open Space Intercultural' celebradas hasta la fecha, se han obtenido resultados muy positivos, pasando de simples ideas a realidades concretas gracias al trabajo, la implicación y el entusiasmo de las personas y entidades que las impulsaron, así como aquellas otras que se sumaron para lograrlo.

De este modo es como, en el seno de la iniciativa 'Juntos en la misma dirección', y con el impulso de este evento, se han logrado poner en marcha en Tenerife, entre otras, iniciativas como una 'Guía de acogida para las personas que vienen a vivir a Tenerife', que está en proceso de elaboración; un encuentro intercultural de jóvenes europeos en Tenerife; un proyecto para mejorar la educación en Boulilly (Mali), y varias campañas de sensibilización 'Antirrumores'.

Además, se añade una campaña de concienciación sobre convivencia en Candelaria, una serie de grupos motores en institutos sobre educación para el desarrollo, una campaña de recogida de juguetes interculturales, la creación de una Escuela de Participación Social itinerante, el desarrollo de instrumentos musicales adaptados para personas "diversamente hábiles", una campaña de recogida de material escolar para familias con escasos recursos o la puesta en marcha de un grupo de trabajo de participación infantil.