Gylda invita a la ciudadanía riojana a mostrar su rechazo al mensaje de odio LGTBI+ por parte de Hazte Oír

El colectivo Gylda ha invitado este martes a la ciudadanía riojana "a mostrar su rechazo al mensaje de odio LGTBI+ por parte de Hazte Oír".

En un comunicado, señala que "hoy hemos tenido la visita en nuestra ciudad del Bus de la vergüenza de Hazte Oir, cuya intención no es otra que la incitación y provocación, ya no sólo contra el colectivo LGTBI+ sino hacia toda la ciudadanía logroñesa que declaro a este bus "non grato" hace un mes en su Consistorio".

Con esta iniciativa, "este grupo ultra-católico, busca únicamente un enfrentamiento con la ciudadanía y publicidad mediática". Por este motivo, "invitamos a la ciudadanía riojana y en especial a la logroñesa a que manifieste de forma pacífica, pausada y educada su rechazo".

El colectivo LGTBI+ "va a continuar con su labor de concienciación a una sociedad donde imperen los valores de Igualdad, Tolerancia y Diversidad; usando para ello las herramientas democráticas y de respeto que imperan en nuestro sistema político y social".

"Y rechazamos que la libertad de expresión ampare y violente la libertad personal y colectiva de un colectivo por su orientación sexual y/o identidad de género; especialmente, cuando sus mensajes van dirigidos contra nuestros menores LGTBI+", apuntan.

En sus palabras, dicen que "este tipo de comportamientos lo que evidencian es la necesidad del trabajo educativo en valores y en diversidad afectivo-sexual; especialmente la protección de nuestros menores de acoso y ciberacaso, así como protocolos y leyes que protejan a nuestros menores".

"Preguntemos a la Consejería de Educación, ¿Qué trabajo se realiza en esta materia? Desde el colectivo LGTBI+ llevamos esperando esta respuesta desde el mes de diciembre, fecha en la que apareció en los centros educativos el folleto homofobo de HO", concluyen desde Gylda.