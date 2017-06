'Hazlo Verde' de Leroy Merlin moviliza a más de 67.000 alumnos de Educación Primaria

Etiquetas

El Programa de Sensibilización Medioambiental 'Hazlo Verde' de Leroy Merlin ha movilizado a 67.000 alumnos de toda España. La actividad ha estado dirigida a alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y ha contado con la participación de 792 profesores de 681 centros educativos, según precisan sus impulsores.

'Hazlo Verde' es un Programa de Sensibilización Medioambiental infantil que consta de contenidos pedagógicos a disposición del profesorado, un concurso escolar nacional y talleres medioambientales. En la web de la iniciativa ('hazloverde.es') es posible acceder a la información de cada actividad, así como descargar materiales didácticos adaptados a las necesidades educativas para diferentes edades.

El programa, que tiene como objetivo sensibilizar desde la infancia sobre la importancia de adoptar hábitos sostenibles y respetuosos con el medioambiente, ha obtenido excelentes resultados durante su primera edición. Andalucía, Comunidad de Madrid y Canarias son las comunidades autónomas con más centros educativos inscritos, seguidas de Castilla y León, Comunidad Valencia y Cataluña.

Los resultados del programa han sido presentados este 14 de junio por el director de Comunicación Corporativa y RSE, Rodrigo de Salas, y la directora de Comunicación Externa de Leroy Merlin España, Laura Fontanet, en un evento celebrado en COAM (Madrid).

Durante el acto, De Salas ha declarado que "en Leroy Merlin estamos profundamente orgullosos de los resultados obtenidos en la primera edición del Programa Hazlo Verde y nuestro objetivo es concienciar a más de 90.000 niños y niñas hasta finales de año".

'Hazlo Verde' ofrecía la posibilidad a los participantes de inscribirse en el Concurso Escolar Nacional Hazlo Verde, cuyo objetivo es promover la generación de ideas para crear un hábitat más sostenible. De entre los 323 proyectos de aula participantes, dos iniciativas de alumnos de La Rioja y Teruel se han alzado con el premio fruto de su gran innovación y creatividad.

Por comunidades autónomas, Castilla y León con 69 proyectos presentados es la región con mayor nivel de participación en el concurso; seguida de Andalucía (66 proyectos), Comunidad de Madrid (34 proyectos), Comunidad Valenciana (33 proyectos), Cataluña (31 proyectos) y Castilla La-Mancha (18 proyectos).

PROYECTOS GANADORES

La Escuela de San Blas (CRA TURIA) en Teruel ha ganado el concurso con su proyecto 'Reciclabús'. Los alumnos de 5º y 6º de Primaria idearon poner paradas en el barrio donde los niños se reúnen por la mañana para ir todos juntos andando al colegio. Las paradas se ubicaron junto a contenedores de reciclaje, ya que para poder utilizar el Reciclabús obviamente es necesario pagar un billete, que consistiría en depositar algún tipo de residuo en el contenedor. En la actividad se ha implicado todo el centro, incluyendo alumnos de otros cursos, profesores y familias.

El equipo ganador de la categoría de 3º y 4º de Primaria ha sido el formado por alumnos de 3º de Primaria de CEIP VARIA (La Rioja), quienes presentaron un proyecto basado en la fabricación de filtros caseros para los grifos de su colegio. Una vez instalados realizaron una serie de mediciones. Los propios alumnos realizaron los cálculos para determinar el ahorro de agua obtenido gracias a los filtros. Según afirman los alumnos, en una de las mediciones se ahorraron 1.320 litros de agua en una hora, el equivalente a la capacidad de una piscina.

Los ganadores del concurso asistirán el próximo 23, 24 y 25 de junio al Campus Hazlo Verde, donde seguirán formándose como embajadores del medioambiente en un entorno natural. Este campamento tiene como objetivo fomentar la realización personal de los más pequeños y promover la sostenibilidad desarrollando actividades de 'Do It Yourself' (Hazlo tú mismo) en plena naturaleza.

Como parte del programa, Leroy Merlin ha impartido talleres promoviendo la sostenibilidad a través de conceptos como el reciclaje, el ahorro de agua y energía de una forma práctica, didáctica y lúdica. Los talleres han sido impartidos por más de 800 voluntarios de la compañía a 16.000 alumnos, quienes han recibido formación para adoptar hábitos sostenibles y respetuosos con el medioambiente. En esta línea, el objetivo de la compañía es formar a un total de 27.000 niños hasta finales de año en los talleres.

Leroy Merlin también ha puesto en marcha recientemente #EsPorMiBien, una iniciativa que muestra a través de un video cómo los niños, gracias a la educación medioambiental impartida desde la infancia, se convierten en embajadores del medio ambiente contribuyendo a construir una sociedad más respetuosa y sostenible.