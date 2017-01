IU pide a Espadas "no tomar más el pelo" al colegio Sánchez Mejías y urge medidas para restablecer calefacción

Etiquetas

La portavoz adjunta de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Eva Oliva, ha exigido este miércoles al alcalde de la ciudad, Juan Espadas, que "deje de tomarle el pelo" a la comunidad educativa del colegio 'Ignacio Sánchez Mejías' y que adopte las medidas urgentes oportunas para que este centro público, ubicado en Pino Montano, no pase "ni un día más sin calefacción".

Oliva, que ha participado en la protesta convocada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 'Abedul' a las puertas del colegio para demandar una solución inmediata a este problema, ha calificado de "tercermundista la lamentable" situación que están sufriendo los alumnos y profesores de este centro, al verse obligados, "en plena ola de frío, a dar las clases con los abrigos puestos, bufandas, gorros y hasta mantas, al encontrarse averiada la calefacción de uno de sus edificios".

"No entendemos cómo el Ayuntamiento no ha sido capaz aún de arreglar la caldera estropeada, cuando desde octubre tiene conocimiento del tema y sabe que debido a su antigüedad no le quedaba otra que sustituir el aparato por otro nuevo", ha señalado la concejal de IU, quien considera "inadmisible la desidia e irresponsabilidad" que asegura que el gobierno del PSOE viene mostrando al respecto. Por ello, ha instado a Espadas "a tomar cartas en el asunto de una vez" porque "con la salud de los niños no se juega".

Desde IU, se subraya además en un comunicado que "para colmo" el centro tampoco puede combatir las bajas temperaturas actuales con radiadores porque la conexión eléctrica del colegio se encuentra "en muy mal estado" y no cuenta con la potencia suficiente para ello. Indica que el gobierno del PSOE prometió también en su día que iba a renovar esta instalación. De hecho, recuerda que hay un proyecto aprobado, en el marco del Plan Decide, y consignación presupuestaria de 2016 para dicha intervención. "Sin embargo aún no se ha hecho nada", critica Oliva.

"Es incomprensible e inaceptable que el día que más frío hace de todo el año, los alumnos y profesores de este colegio sigan sin calefacción en sus aulas", ha insistido Oliva, tras subrayar que "no estamos ante un caso aislado" y que hay otros centros en la ciudad que padecen el mismo problema, como el de 'Pedro Garfias', en el Distrito Macarena.

Para Izquierda Unida, esta es una "prueba evidente de la falta de mantenimiento que arrastran muchos centros públicos de la capital hispalense, de la deficiente planificación del gobierno del PSOE en esta materia y de la necesidad de aumentar este año el presupuesto municipal destinado al cuidado y a la rehabilitación de los colegios".