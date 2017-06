Junta inicia contactos con ayuntamientos para una mejor climatización en colegios y estudia adaptar la norma

Etiquetas

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla ha iniciado contactos con todas las partes implicadas --padres y, fundamentalmente, ayuntamientos en tanto que administraciones competentes para la intervención en estas infraestructuras-- para proceder a una mejor climatización en los centros educativos que así lo precisen ante la llegada de las altas temperaturas.

En declaraciones a Europa Press, la delegada territorial de Educación, María Francisca Aparicio, ha señalado que, en el caso concreto de Sevilla, ya se han mantenido reuniones con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres y con responsables municipales de las Delegaciones de Edificios Municipales y Educación.

"Estamos viendo las circunstancias que se pueden dar, siempre teniendo en cuenta la normativa que nos rige referente a la construcción de estos colegios", ha abundado Aparicio, que, precisamente, anuncia la intención de la administración de abrir una vía de estudio con el gabinete jurídico para ver la posibilidad de adaptar la norma estudiando la viabilidad de mejores alternativas en función de cada centro, más allá de la instalación de aparatos de refrigeración.

Y es que, expone la delegada, "la normativa establece una actuación contra el calor, pero no específicamente una refrigeración: más bien se alude a ventilación, no se impide la instalación de un aire acondicionado pero no se establece como prioritario, aludiendo en su lugar a medidas como la ventilación natural, toldos, ventanas, persianas o plantas, con el fin de hacer edificios energéticamente más sostenibles".

De esta manera, se pretende trabajar en pro del "confort" de los alumnos uniendo a las administraciones local y autonómica, adecuando las instalaciones "lo mejor posible" y analizando cada caso.

Respecto a las protestas iniciadas por la plataforma 'Ampas Sevilla', Aparicio ha explicado que se han intentado poner en contacto con ellos, citándolos este lunes a una reunión en la Delegación para "escuchar sus demandas y trabajar conjuntamente".

"Llegaremos hasta donde tengamos que llegar para una mayor comodidad; no todos los edificios reúnen las mismas características, orientación ni años en servicio", ha apostillado la delegada territorial de Educación en Sevilla.