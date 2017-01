La Junta se pone al día en los pagos a las guarderías con el abono de la compensatoria de agosto

Etiquetas

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha emitido orden de pago de la cantidad compensatoria del mes de agosto correspondiente al curso 2015-16 para las escuelas infantil del ciclo de cero a tres años, lo que en la práctica supone ponerse al día en los abonos del pasado año a estos centros.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de los colectivos Escuelas Infantiles Unidas y Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, que, con todo, ha recordado que, según lo pactado, este montante debía haberse percibido antes del 31 de julio del pasado ejercicio.

No obstante, se mantiene el malestar entre las asociaciones del sector por el hecho de que la administración regional no haya procedido todavía a la convocatoria de la Mesa de Educación Infantil para negociar el nuevo convenio, que debe renovarse en febrero y del cual los profesionales aseguran no saber nada.

La coordinadora ya incidió hace meses en la necesidad de que la administración regional convocara la Mesa al objeto de tratar el nuevo decreto de regulación del sector, que sentará las bases para la etapa educativa de cero a tres años, y las alegaciones aportadas por el sector.

Así, se insistía en la "incertidumbre" que pesa sobre este segmento al no haberse organizado el foro para poner en común el posicionamiento sobre un decreto nuevo que "en febrero debe estar en la calle", así como otros temas de interés para el sector.

Entre las propuestas, se pide que se tenga en cuenta a las escuelas que están conveniadas desde 2009, que se adapte el servicio al coste y a la realidad o que se incluya a esta etapa de enseñanza en el calendario educativo, entre otros aspectos.

Recientemente, las guarderías también expresaban su inquietud por la creación de más de 3.000 nuevas plazas como consecuencia de la anunciada apertura de 31 centros municipales o el compromiso de creación de 20.000 nuevas plazas hasta el año 2020, cuando con los actuales recursos ya no se cubren las necesidades.